20 февраля 2025

Ямальский рыбак наловил десятки щук под северным сиянием. Фото

Житель ЯНАО поймал на рыбалке 36 щук и увидел северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние увидел рыбак в Губкинском (фото из архива)
Северное сияние увидел рыбак в Губкинском (фото из архива) Фото:

Более 35 щук выловил ямальский рыбак в Губкинском (ЯНАО). На рыбалке мужчина застал северное сияние, об этом он сообщил в соцсетях.

«Когда на рыбалку едешь под сиянием Авроры, дальняя дорога и сугробы не помеха, а результат не может не радовать. Город Губкинский, ЯНАО», — написал Марат Гареев в группе «Рыбалка, охота, туризм (ХМАО — ЯНАО)» в VK.

Ямальские рыбаки несмотря на сложные погодные условия и предупреждения МЧС о сильных порывах ветра, продолжают активно заниматься рыбалкой. По традиции, они отмечают зимний сезон разнообразным уловом, даже когда сталкиваются с проблемами из-за плохих дорог и талой воды под снегом.

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Более 35 щук выловил ямальский рыбак в Губкинском (ЯНАО). На рыбалке мужчина застал северное сияние, об этом он сообщил в соцсетях. «Когда на рыбалку едешь под сиянием Авроры, дальняя дорога и сугробы не помеха, а результат не может не радовать. Город Губкинский, ЯНАО», — написал Марат Гареев в группе «Рыбалка, охота, туризм (ХМАО — ЯНАО)» в VK. Ямальские рыбаки несмотря на сложные погодные условия и предупреждения МЧС о сильных порывах ветра, продолжают активно заниматься рыбалкой. По традиции, они отмечают зимний сезон разнообразным уловом, даже когда сталкиваются с проблемами из-за плохих дорог и талой воды под снегом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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