Более 35 щук выловил ямальский рыбак в Губкинском (ЯНАО). На рыбалке мужчина застал северное сияние, об этом он сообщил в соцсетях.
«Когда на рыбалку едешь под сиянием Авроры, дальняя дорога и сугробы не помеха, а результат не может не радовать. Город Губкинский, ЯНАО», — написал Марат Гареев в группе «Рыбалка, охота, туризм (ХМАО — ЯНАО)» в VK.
Ямальские рыбаки несмотря на сложные погодные условия и предупреждения МЧС о сильных порывах ветра, продолжают активно заниматься рыбалкой. По традиции, они отмечают зимний сезон разнообразным уловом, даже когда сталкиваются с проблемами из-за плохих дорог и талой воды под снегом.
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