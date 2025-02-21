У главного СМИ Салехарда новый руководитель, а команды ямальских мэров сыграли в хоккей: события дня

Мэр Надыма Жаромских обошел своего коллегу из Нового Уренгоя Колодина в товарищеском матче (архивное фото)
В Надыме команды ямальских мэров сыграли в хоккей, а глава региона Дмитрий Артюхов провел совещание с главой Шурышкарского района Олегом Поповым. Почетным гражданам Ямала выделят десятки миллионов рублей на выплаты, а в главном СМИ столицы Ямала назначен новый руководитель. Об этих и других событиях 21 февраля читайте на URA.RU.
- Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с главой Шурышкарского района Олегом Поповым планы по развитию района в 2025 году. Он отметил хорошие показатели развития муниципалитета в 2024 году и указал «не сбавлять набранных темпов».
- Команды ямальских мэров сыграли в хоккей в Надыме. В благотворительной товарищеской встрече мэр Надыма Дмитрий Жаромских обошел своего коллегу из Нового Уренгоя Антона Колодина.
- По данным источника URA.RU в регионе за звание почетный гражданин ежемесячно получают выплату 39 человек в сумме 71959 рублей. Чтобы всех обеспечить выплатой в 2025 году, понадобится 33,6 млн рублей.
- Пресс-секретарь главы Салехарда Алексея Титовского возглавит «Медиацентр Салехард». По данным источника URA.RU Ульяна Чепало входит в ближайшее окружение мэра и обеспечит контроль и прозрачность всех процессов работы компании.
- Авиаборт компании «Ямал» во время рейса Ноябрьск — Екатеринбург вернулся в аэропорт вылета. Новоуренгойская транспортная прокуратура усилила надзор за защитой прав пассажиров.
- Наркоторговец из Москвы, пойманный в Салехарде, отправится в колонию строгого режима на девять лет. Преступник забрал крупную партию наркотических средств из тайника в Новом Уренгое.
- В Губкинском рыбак выловил 35 щук. В соцсетях мужчина сообщил, что рыбалка проходила под северным сиянием.
- На Ямале будут только профессиональные экскурсоводы. Отсутствие удостоверяющих документов у гидов может стать поводом для административных санкций.
Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомиться на сайте URA.RU.
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