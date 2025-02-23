ВС РФ разгромили склады ВСУ в пригороде Житомира

Склады ВСУ поражены утром 23 февраля в селе Черняхов — пригороде Житомира (Житомирская область), после прилета началась детонация. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Утром 23 февраля в 07.20 МСК в пригород Житомира Черняхов пришелся удар <...> Удар сопровождался сильной детонацией», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что взрыв произошел на складах логистической компании «Новая почта» у железнодорожной станции «Горбаши» — эти склады используются ВСУ для военных целей.
Официальной информации от Минобороны РФ не поступало. В ведомстве не раз заявляли о том, что ВС РФ атакуют только военные объекты или такие объекты, которые связаны с военной инфраструктурой Украины.
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