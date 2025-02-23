ВС РФ разгромили склады ВСУ в пригороде Житомира

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На складах ВСУ в Житомире произошли взрывы
На складах ВСУ в Житомире произошли взрывы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Склады ВСУ поражены утром 23 февраля в селе Черняхов — пригороде Житомира (Житомирская область), после прилета началась детонация. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Утром 23 февраля в 07.20 МСК в пригород Житомира Черняхов пришелся удар <...> Удар сопровождался сильной детонацией», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что взрыв произошел на складах логистической компании «Новая почта» у железнодорожной станции «Горбаши» — эти склады используются ВСУ для военных целей. 

Официальной информации от Минобороны РФ не поступало. В ведомстве не раз заявляли о том, что ВС РФ атакуют только военные объекты или такие объекты, которые связаны с военной инфраструктурой Украины. 

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Склады ВСУ поражены утром 23 февраля в селе Черняхов — пригороде Житомира (Житомирская область), после прилета началась детонация. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. «Утром 23 февраля в 07.20 МСК в пригород Житомира Черняхов пришелся удар <...> Удар сопровождался сильной детонацией», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что взрыв произошел на складах логистической компании «Новая почта» у железнодорожной станции «Горбаши» — эти склады используются ВСУ для военных целей.  Официальной информации от Минобороны РФ не поступало. В ведомстве не раз заявляли о том, что ВС РФ атакуют только военные объекты или такие объекты, которые связаны с военной инфраструктурой Украины. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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