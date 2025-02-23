Над Россией в ночь на 23 февраля сбиты 20 беспилотников

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Дроны ВСУ атаковали регионы РФ
Дроны ВСУ атаковали регионы РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 23 февраля российские средства ПВО сбили 20 дронов ВСУ, которые были запущены над территориями шести областей России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов...» — написали в telegram-канале военного ведомства. Там уточнили, что над Орловской областью ликвидировано пять беспилотников, над Белгородской — четыре, столько же дронов были обнаружены в Курской области. Над Липецкой областью сбиты три БПЛА, а над Тульской и Воронежской областями — по два.

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В ночь на 23 февраля российские средства ПВО сбили 20 дронов ВСУ, которые были запущены над территориями шести областей России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов...» — написали в telegram-канале военного ведомства. Там уточнили, что над Орловской областью ликвидировано пять беспилотников, над Белгородской — четыре, столько же дронов были обнаружены в Курской области. Над Липецкой областью сбиты три БПЛА, а над Тульской и Воронежской областями — по два.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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