Российские войска успешно продвинулись на Купянско-Харьковском направлении и взяли под контроль большую часть населенного пункта Тополи в Харьковской области, сообщают военные telegram-каналы. Это стало результатом операций на западном берегу реки Оскол, где российские войска вытеснили подразделения ВСУ.
«Армия России ворвалась в Тополи и заняла большую часть поселка в Харьковской области», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По информации канала, украинские военные аналитики признают, что российские силы контролируют «подавляющую часть» поселка Тополи.
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