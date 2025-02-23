РВ: российские войска выбили ВСУ из центра харьковских Тополей

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ВС РФ заняли центр поселка Тополи
ВС РФ заняли центр поселка Тополи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска успешно продвинулись на Купянско-Харьковском направлении и взяли под контроль большую часть населенного пункта Тополи в Харьковской области, сообщают военные telegram-каналы. Это стало результатом операций на западном берегу реки Оскол, где российские войска вытеснили подразделения ВСУ.

«Армия России ворвалась в Тополи и заняла большую часть поселка в Харьковской области», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По информации канала, украинские военные аналитики признают, что российские силы контролируют «подавляющую часть» поселка Тополи.

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Российские войска успешно продвинулись на Купянско-Харьковском направлении и взяли под контроль большую часть населенного пункта Тополи в Харьковской области, сообщают военные telegram-каналы. Это стало результатом операций на западном берегу реки Оскол, где российские войска вытеснили подразделения ВСУ. «Армия России ворвалась в Тополи и заняла большую часть поселка в Харьковской области», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По информации канала, украинские военные аналитики признают, что российские силы контролируют «подавляющую часть» поселка Тополи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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