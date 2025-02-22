22 февраля 2025
21 февраля 2025

Военкоры сообщают о начале разгрома ВСУ в Белогоровке

РВ: ВС РФ штурмом взяли бункер ВСУ в Белогоровке
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ практически выбили ВСУ из поселка Белогоровка
ВС РФ практически выбили ВСУ из поселка Белогоровка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска взяли под контроль стратегически важный бункер, который позволял украинским силам контролировать местный карьер и осуществлять маневренную оборону в Белогоровке (ЛНР). ВС РФ приступили к разгрому ВСУ. Об этом сообщают российские военкоры.

«Армия России приступила к разгрому врага в мощной крепости ВСУ — Белогоровке. <...> Штурмом взят мощный узел обороны с бункером в Белогоровке, обеспечивавший контроль над карьером и прилегающими лесопосадками», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военные аналитики Украины заявляют, что ВСУ были вытеснены из населенного пункта. Украинские ресурсы сообщают, что в течение более чем двух лет ВСУ удерживали оборону в разрушенной Белогоровке, включая район Мелового Карьера.

В мае 2024 года ВС РФ завершили операцию по освобождению населенного пункта Белогоровка. Тогда российские военные преодолели оборонительные рубежи ВСУ. Они прорвали длительно укрепленную систему фортификаций противника и теперь оттеснили украинские войска от таких населенных пунктов, как Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и их пригороды.

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Российские войска взяли под контроль стратегически важный бункер, который позволял украинским силам контролировать местный карьер и осуществлять маневренную оборону в Белогоровке (ЛНР). ВС РФ приступили к разгрому ВСУ. Об этом сообщают российские военкоры. «Армия России приступила к разгрому врага в мощной крепости ВСУ — Белогоровке. <...> Штурмом взят мощный узел обороны с бункером в Белогоровке, обеспечивавший контроль над карьером и прилегающими лесопосадками», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военные аналитики Украины заявляют, что ВСУ были вытеснены из населенного пункта. Украинские ресурсы сообщают, что в течение более чем двух лет ВСУ удерживали оборону в разрушенной Белогоровке, включая район Мелового Карьера. В мае 2024 года ВС РФ завершили операцию по освобождению населенного пункта Белогоровка. Тогда российские военные преодолели оборонительные рубежи ВСУ. Они прорвали длительно укрепленную систему фортификаций противника и теперь оттеснили украинские войска от таких населенных пунктов, как Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и их пригороды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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