23 февраля 2025
22 февраля 2025

В первую неделю марта в Тюмень придет оттепель. Скрин

Синоптики прогнозируют плюсовую температуру в первую неделю марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Осадков в начале марта в Тюмени будет мало
Осадков в начале марта в Тюмени будет мало Фото:

В первой декаде марта в Тюмень придет оттепель м плюсовой температурой. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.

«Плюсовая температура в дневное время установится в период с 7 по 10 марта. Воздух в эти дни прогреется до 3°C», — сообщает ресурс.

Отмечается, что осадков в эти дни практически не будет. В последующие дни марта температура воздуха не опустится ниже -6°C.

Прогноз погоды в Тюмени на месяц
Прогноз погоды в Тюмени на месяц
Фото:

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В первой декаде марта в Тюмень придет оттепель м плюсовой температурой. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo. «Плюсовая температура в дневное время установится в период с 7 по 10 марта. Воздух в эти дни прогреется до 3°C», — сообщает ресурс. Отмечается, что осадков в эти дни практически не будет. В последующие дни марта температура воздуха не опустится ниже -6°C.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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