Осадков в начале марта в Тюмени будет мало
В первой декаде марта в Тюмень придет оттепель м плюсовой температурой. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.
«Плюсовая температура в дневное время установится в период с 7 по 10 марта. Воздух в эти дни прогреется до 3°C», — сообщает ресурс.
Отмечается, что осадков в эти дни практически не будет. В последующие дни марта температура воздуха не опустится ниже -6°C.
Прогноз погоды в Тюмени на месяц
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