«Навязчивое стремление выйти замуж — не норма»: психолог на примере Бузовой дала совет женщинам

Поющая телеведущая Ольга Бузова, которая постоянно говорит о своем желании выйти замуж, таким образом показывает, что у нее имеются нерешенные проблемы. Их может быть несколько, но пока они не будут проработаны, говорить о счастливых отношениях вряд ли придется. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделилась психолог Оксана Фогельгезанг.
Ольга Бузова после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым пока не обрела личного счастья, хотя постоянно говорит о том, что хочет семью и ребенка. «В этом году если случится любовь, то хоть сразу в ЗАГС! Любовь, морковь, дом, мама, папа, знакомство и погнали. Конечно, я готова, но этот момент, ты к сожалению, не можешь распланировать», — заявила певица в новом интервью на радио «Русский хит».
«Когда у девушки есть навязчивое стремление выйти замуж и родить — это не вариант нормы.
Как правило, есть ряд общих причин, из-за которых это происходит. Одна из них — страх остаться одной.
Ее корни лежат в детстве или юношестве и связаны с эмоциональными отношениями с отцом, который является важной персоной в жизни девочки. Порой его холод или уход из семьи, травмируют девочку и формирует серьезные страхи», — пояснила психолог.
Вырастая, такая девушка будет пытаться компенсировать отсутствие любви и эмоций с помощью партнера, продолжает эксперт. Без мужчины она будет чувствовать себя некомфортно. В таких ситуациях не помогут даже успешная работа или окружение в виде подруг.
Психолог уточняет, помимо сложных отношений с отцом, стремление поскорее выйти замуж, может быть связано еще и с рядом других причин. Например, женщина торопится успеть до того момента, пока «часики не перестали тикать». Еще одной важной причиной может быть общественный гнет, который подразумевает наличие у женщины мужа и детей.
Однако главное, что может тут быть — женщина несчастна и испытывает внутри пустоту, которую пытается закрыть отношениями. «Она считает, что приедет принц на белом коне, закроет ее потребность в счастье. Конечно, это заблуждение. Счастье человека зависит от него самого. Поэтому прежде чем вступать в отношения, нужно избавиться от ментальных проблем, страхов, сделать саму себя счастливой», — пояснила Оксана Фогельгезанг. Психолог также напомнила, что женщинам не стоит силой пытаться утащить мужчину в ЗАГС. Представители сильного пола не хотят быть в роли «трепетной лани, за которой охотятся». Если мужчина почувствует, что его хотят на себе женить, он начнет протестовать, пропадать или долго тянуть с предложением.
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