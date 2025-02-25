В центре Тюмени отреставрируют хирургическую лечебницу

В Тюмени на улице Даудельной с помощью частных средств отреставрируют хирургическую лечебницу. Об этом сообщили в telegram-канале комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
«Комитетом выдано разрешение на проведение работ по сохранению (полный комплекс ремонтно-реставрационных работ) в отношении объекта культурного наследия регионального значения „Городская хирургическая лечебница с рентгеновским кабинетом, построенная А.И. Текутьевым“. Источник финансирования работ — частные средства», — сообщили в комитете.
Ранее URA.RU писало, что на улице Челюскинцев историческое здание, где находился военный комиссариат Калининского и Центрального административных, передадут бизнесу. Здание также реконструируют.
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