В центре Тюмени отреставрируют хирургическую лечебницу

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Здание отремонтируют за счет частных средств
Здание отремонтируют за счет частных средств Фото:

В Тюмени на улице Даудельной с помощью частных средств отреставрируют хирургическую лечебницу. Об этом сообщили в telegram-канале комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

«Комитетом выдано разрешение на проведение работ по сохранению (полный комплекс ремонтно-реставрационных работ) в отношении объекта культурного наследия регионального значения „Городская хирургическая лечебница с рентгеновским кабинетом, построенная А.И. Текутьевым“. Источник финансирования работ — частные средства», — сообщили в комитете.

Ранее URA.RU писало, что на улице Челюскинцев историческое здание, где находился военный комиссариат Калининского и Центрального административных, передадут бизнесу. Здание также реконструируют.

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В Тюмени на улице Даудельной с помощью частных средств отреставрируют хирургическую лечебницу. Об этом сообщили в telegram-канале комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. «Комитетом выдано разрешение на проведение работ по сохранению (полный комплекс ремонтно-реставрационных работ) в отношении объекта культурного наследия регионального значения „Городская хирургическая лечебница с рентгеновским кабинетом, построенная А.И. Текутьевым“. Источник финансирования работ — частные средства», — сообщили в комитете. Ранее URA.RU писало, что на улице Челюскинцев историческое здание, где находился военный комиссариат Калининского и Центрального административных, передадут бизнесу. Здание также реконструируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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