25 февраля 2025

Внимание всем: в Тюмени завоют сирены

В Тюменской области 5 марта проведут проверку системы оповещения населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Сирены завоют 5 марта
Сирены завоют 5 марта Фото:

В Тюменской области 5 марта пройдет проверка работы систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных связей областного правительства.

«5 марта будет проведена комплексная техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с перехватом эфира телерадиовещания. Время начала — 10:40», — рассказали в департаменте.

Жители населенных пунктов региона услышат сигнал «Внимание всем!». В 10:43 в телеэфире появятся аналогичные сообщения, они же будут звучать по радио.

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В Тюменской области 5 марта пройдет проверка работы систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных связей областного правительства. «5 марта будет проведена комплексная техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с перехватом эфира телерадиовещания. Время начала — 10:40», — рассказали в департаменте. Жители населенных пунктов региона услышат сигнал «Внимание всем!». В 10:43 в телеэфире появятся аналогичные сообщения, они же будут звучать по радио.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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