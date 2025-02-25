Внимание всем: в Тюмени завоют сирены

В Тюменской области 5 марта пройдет проверка работы систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных связей областного правительства.
«5 марта будет проведена комплексная техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области с перехватом эфира телерадиовещания. Время начала — 10:40», — рассказали в департаменте.
Жители населенных пунктов региона услышат сигнал «Внимание всем!». В 10:43 в телеэфире появятся аналогичные сообщения, они же будут звучать по радио.
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