Где купить дешевые тюльпаны в Тюмени

Минимальная стоимость тюльпанов в Тюмени начинается от 100 рублей за штуку
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В Тюмени стоимость самого дорогого цветка составляет 360 рублей
В Тюмени стоимость самого дорогого цветка составляет 360 рублей Фото:

Тюменские магазины начали продавать тюльпаны к 8 Марта. Стоимость самого дорогого цветка составляет 360 рублей, при этом сами продавцы уверяют, что цены в канун праздника вырастут еще. URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно выгодно купить цветы к Международному женскому дню.

  • Самая низкая стоимость тюльпанов — в хозяйстве «Плодовое» и магазине «Аллея цветов». Цена за одну штуку там составит 100 рублей.
  • Чуть дороже будут стоить тюльпаны в сети магазинов «Цветкоff». Там за одну штуку придется отдать 125 рублей.
  • В магазине «Аромат роз» за обычные тюльпаны попросят 140 рублей, с «бахромой» — 220 рублей. В салоне «Цветоград» минимальная цена на цветок будет составлять 149 рублей.
  • За 180 и 190 рублей продают тюльпаны в салонах «Три букета» и Gentleman соответственно. В магазине Lafaet стоимость одного цветка составит 200 рублей.
  • Самые дорогие из подборки тюльпаны оказались в салоне «Ананас». Там за цветок попросят с тюменцев 360 рублей.

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Тюменские магазины начали продавать тюльпаны к 8 Марта. Стоимость самого дорогого цветка составляет 360 рублей, при этом сами продавцы уверяют, что цены в канун праздника вырастут еще. URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно выгодно купить цветы к Международному женскому дню.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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