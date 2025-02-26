26 февраля 2025

В военкоматы Тюменской области требуются десятки сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Военкоматам Тюменской области не хватает сотрудников
Военкоматам Тюменской области не хватает сотрудников Фото:

В военных комиссариатах Тюменской области открыты 38 вакансий. Информация об этом указана на официальном портале органов государственной власти региона. Сотрудникам военкоматов готовы платить от 23 000 рублей в месяц.

«Список вакантных должностей военного комиссариата Тюменской области. Военный комиссариат Тюменской области, г. Тюмень, ул. Республики, д. 2: помощник начальника отделения (по защите государственной тайны) и защите информации; помощник начальника отделения (по защите государственной тайны) и защите информации; механик группы (радиосвязи); помощник начальника оперативно-планового отделения; помощник начальника юридического отделения и т.д.», — указано списке вакансий.

Всего в Тюменском областном военкомате открыты 17 вакансий, на работу в городские военные комиссариаты Тюмени требуются пять человек. Сотрудников также не хватает в Тюменском, Нижнетавдинском, Ярковском, Вагайском, Исетском, Ялуторовском, Викуловском, Сорокинском и других районах Тюменской области. 

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В военных комиссариатах Тюменской области открыты 38 вакансий. Информация об этом указана на официальном портале органов государственной власти региона. Сотрудникам военкоматов готовы платить от 23 000 рублей в месяц. «Список вакантных должностей военного комиссариата Тюменской области. Военный комиссариат Тюменской области, г. Тюмень, ул. Республики, д. 2: помощник начальника отделения (по защите государственной тайны) и защите информации; помощник начальника отделения (по защите государственной тайны) и защите информации; механик группы (радиосвязи); помощник начальника оперативно-планового отделения; помощник начальника юридического отделения и т.д.», — указано списке вакансий. Всего в Тюменском областном военкомате открыты 17 вакансий, на работу в городские военные комиссариаты Тюмени требуются пять человек. Сотрудников также не хватает в Тюменском, Нижнетавдинском, Ярковском, Вагайском, Исетском, Ялуторовском, Викуловском, Сорокинском и других районах Тюменской области. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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