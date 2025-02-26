26 февраля 2025

Ямальский медиахолдинг раскрыл местонахождение пропавшей журналистки

Потерявшаяся в Таиланде журналистка из Ноябрьска вернулась домой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямальская журналистка смогла купить билета на самолет
Ямальская журналистка смогла купить билета на самолет Фото:

Пропавшая в Таиланде журналистка из ноябрьска (ЯНАО) вернулась домой. Об этом URA.RU сообщил руководитель местного медиахолдинга «МИГ».

«Журналистка уже вернулась домой, отдыхает. Здорова», — сообщил генеральный директор «МИГ ТВ» Максим Солодов корреспонденту URA.RU. Анна Суховенко не смогла вовремя вылететь из Паттайи домой, потому что у нее украли телефон и деньги.

Ранее URA.RU сообщало, что руководство медиахолдинга «МИГ» решало вопрос по покупке билетов для журналистки компании, которая застряла в Таиланде. Анна Суховенко не выходила на связь около недели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пропавшая в Таиланде журналистка из ноябрьска (ЯНАО) вернулась домой. Об этом URA.RU сообщил руководитель местного медиахолдинга «МИГ». «Журналистка уже вернулась домой, отдыхает. Здорова», — сообщил генеральный директор «МИГ ТВ» Максим Солодов корреспонденту URA.RU. Анна Суховенко не смогла вовремя вылететь из Паттайи домой, потому что у нее украли телефон и деньги. Ранее URA.RU сообщало, что руководство медиахолдинга «МИГ» решало вопрос по покупке билетов для журналистки компании, которая застряла в Таиланде. Анна Суховенко не выходила на связь около недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...