Ямальский медиахолдинг раскрыл местонахождение пропавшей журналистки

Ямальская журналистка смогла купить билета на самолет
Пропавшая в Таиланде журналистка из ноябрьска (ЯНАО) вернулась домой. Об этом URA.RU сообщил руководитель местного медиахолдинга «МИГ».
«Журналистка уже вернулась домой, отдыхает. Здорова», — сообщил генеральный директор «МИГ ТВ» Максим Солодов корреспонденту URA.RU. Анна Суховенко не смогла вовремя вылететь из Паттайи домой, потому что у нее украли телефон и деньги.
Ранее URA.RU сообщало, что руководство медиахолдинга «МИГ» решало вопрос по покупке билетов для журналистки компании, которая застряла в Таиланде. Анна Суховенко не выходила на связь около недели.
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