26 февраля 2025

Курганские бизнесмены получили наказание за потенциально опасную гречиху

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская гречиха рискует стать опасной
Курганская гречиха рискует стать опасной Фото:

В Курганской области пресекли оборот 2,5 тысяч тонн гречихи. Уральский Россельхознадзор выявил нарушения в оформлении деклараций о соответствии продукции. Курганским предпринимателям вынесли представление. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Декларации о соответствии производители оформили на основании проведенных лабораторных испытаний, но испытания проведены не полностью: в них отсутствуют показатели предельно допустимых уровней содержания токсичных элементов, микотоксинов, зараженность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми — вредителями», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

В результате проверки, Россельхознадзор признал обе декларации недействительными и напомнил производителям о недопустимости нарушения обязательных требований к безопасности зерна. В пресс-службе ведомства также пояснили, что с начала года управление уже объявило 22 предостережения курганским производителям зерновых продуктов.

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В Курганской области пресекли оборот 2,5 тысяч тонн гречихи. Уральский Россельхознадзор выявил нарушения в оформлении деклараций о соответствии продукции. Курганским предпринимателям вынесли представление. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.  «Декларации о соответствии производители оформили на основании проведенных лабораторных испытаний, но испытания проведены не полностью: в них отсутствуют показатели предельно допустимых уровней содержания токсичных элементов, микотоксинов, зараженность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми — вредителями», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. В результате проверки, Россельхознадзор признал обе декларации недействительными и напомнил производителям о недопустимости нарушения обязательных требований к безопасности зерна. В пресс-службе ведомства также пояснили, что с начала года управление уже объявило 22 предостережения курганским производителям зерновых продуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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