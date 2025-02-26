Курганские бизнесмены получили наказание за потенциально опасную гречиху

В Курганской области пресекли оборот 2,5 тысяч тонн гречихи. Уральский Россельхознадзор выявил нарушения в оформлении деклараций о соответствии продукции. Курганским предпринимателям вынесли представление. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Декларации о соответствии производители оформили на основании проведенных лабораторных испытаний, но испытания проведены не полностью: в них отсутствуют показатели предельно допустимых уровней содержания токсичных элементов, микотоксинов, зараженность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми — вредителями», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
В результате проверки, Россельхознадзор признал обе декларации недействительными и напомнил производителям о недопустимости нарушения обязательных требований к безопасности зерна. В пресс-службе ведомства также пояснили, что с начала года управление уже объявило 22 предостережения курганским производителям зерновых продуктов.
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