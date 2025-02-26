В центре Тюмени продают магазин торговой сети «Жизньмарт»

В Тюмени выставлен на продажу магазин торговой сети «Жизньмарт», который находится на центральной улице Республики. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений.
«Cpочная прoдажa готового дeйствующeго магазина „Жизньмaрт“, большой фоpмaт (c дocтавками) по адрecу г. Тюмень, ул. Рecпублики, 175. В cвязи c пеpеeздом в другую стpaну. Дaта откpытия: 18.03.2023 г.?Общая площадь 125 кв. м.», — указано в объявлении.
Автор публикации добавил, что за аренду помещения, в котором находится магазин, нужно ежемесячно платить 137 тысяч рублей. Еще 80-90 тысяч придется отдавать за коммунальные услуги. При этом, валовая прибыль торговой точки достигает 1,8 млн рублей в месяц. Стоимость готового бизнеса — девять миллионов рублей
В пресс-службу компании «Жизньмарт» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Обновлено 27 февраля в 14:37
В пресс-службе компании «Жизньмарт» агентству сообщили, что на продажу в Тюмени выставлены три торговых точки под брендом сети. «Два из этих магазинов показывают хорошие финансовые результаты и работают в прибыль. Третий магазин не оправдал первоначальных ожиданий, что связано как с локацией, так и с операционными факторами. Такое бывает в любом бизнесе, и в подобных случаях мы рассматриваем разные варианты для оптимизации, включая продажу или переезд», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
Там добавили, что продажа торговых точек является стандартным бизнес-процессом. Речи о массовой ликвидации магазинов «Жизньмарта» в Тюмени не идет. Сеть продолжает расширяться и в феврале увеличила выручку на 16% по сравнению с январем.
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