В Тюмени цыгане соберутся обсудить новость URA.RU

Жители задолжали поставщику газа несколько миллионов рублей
В Тюмени после новости URA.RU организуют собрание цыган, которые проживают на улице Избышева. Местные жители обвиняют их в кражах газа. Об этом корреспонденту агентства рассказал цыганский барон Николай.
«Я в ближайшие дни организую собрание. Мы разберемся в этой ситуации», — кратко рассказал Николай в разговоре с URA.RU.
Ранее сообщалось, что на улице Избышева цыгане делают самовольные врезки в газораспределительные сети. По словам инсайдеров агентства, жители задолжали поставщику газа несколько миллионов рублей.
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