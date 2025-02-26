26 февраля 2025

В Тюмени цыгане соберутся обсудить новость URA.RU

В Тюмени состоится собрание цыган по поводу новости о краже газа
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители задолжали поставщику газа несколько миллионов рублей
Жители задолжали поставщику газа несколько миллионов рублей Фото:

В Тюмени после новости URA.RU организуют собрание цыган, которые проживают на улице Избышева. Местные жители обвиняют их в кражах газа. Об этом корреспонденту агентства рассказал цыганский барон Николай.

«Я в ближайшие дни организую собрание. Мы разберемся в этой ситуации», — кратко рассказал Николай в разговоре с URA.RU.

Ранее сообщалось, что на улице Избышева цыгане делают самовольные врезки в газораспределительные сети. По словам инсайдеров агентства, жители задолжали поставщику газа несколько миллионов рублей.

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В Тюмени после новости URA.RU организуют собрание цыган, которые проживают на улице Избышева. Местные жители обвиняют их в кражах газа. Об этом корреспонденту агентства рассказал цыганский барон Николай. «Я в ближайшие дни организую собрание. Мы разберемся в этой ситуации», — кратко рассказал Николай в разговоре с URA.RU. Ранее сообщалось, что на улице Избышева цыгане делают самовольные врезки в газораспределительные сети. По словам инсайдеров агентства, жители задолжали поставщику газа несколько миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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