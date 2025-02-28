Прогнозы по СВО, отказ от своих слов и британские солдаты: итоги встречи Трампа и Стармера

Президент США Дональд Трамп в присутствии журналистов обсудил с премьер-министром Британии Киром Стармером ход переговорного процесса по украинскому кризису, возможную транспортировку из Европы миротворческих сил и даже предварительные сроки окончания спецоперации ВС РФ. Подробнее о сделанных на прошедшей встрече заявлениях главы Белого дома — в материале URA.RU.
Прогнозы Трампа по СВО
Американский лидер уверен, что ему удастся добиться мирного соглашения сторон в рамках противостояния на Украине. По его словам, США готовы к сделкам с Москвой и Киевом, чтобы прекратить гибель людей.
Позже Трамп отметил, что конфликт завершится либо совсем скоро, либо — никогда. Глава государства добавил, что переговоры дипломатов продвигаются очень быстро.
Реакция на отправку военных из Европы
Трамп проигнорировал вопрос журналистов про отправку иностранных военных на Украину, сухо заявив — сперва нужно заключить соглашение об окончательном урегулировании конфликта. При этом Британии не стоит рассчитывать на поддержку Штатов в случае, если европейские партнеры все таки решаться на отправку миротворческих сил, сказал Трамп.
США не хотят спонсировать деньгами Украину
Вашингтон не собираются вкладывать многомиллиардные средства в поддержку украинских военнослужащих. Трамп назвал спонсирование ВСУ для противостояния с армией РФ бессмысленной тратой денег. «В этом вообще никто не заинтересован», — поделился мнением американский лидер.
Переговоры о возращении украинских территорий
Вопрос возвращения Украине части территорий скоро станет предметом дискуссии в рамках переговорных процессов, сказал Трамп. Четкие границы еще не определены, много ли земли вернут киевской власти — пока не ясно. При этом позиция Москвы остается четкой. Новые территории, присоединенные к РФ, таковыми и останутся.
Трамп отказался от слов про Зеленского
Руководитель Белого дома заявил, что не помнит, как назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов». Он впервые сделал такое заявление 19 февраля и подтвердил аналогичную мысль через несколько дней.
Сделке по редкоземельным элементам — быть!
Вашингтон в кратчайшие сроки подпишет с Киевом соглашение о добыче на Украине редкоземельных элементов и других минералов. Вероятно, это произойдет 28 февраля во время визита Зеленского в Штаты. Договор Трамп назвал важным для обеих сторон. В США признают открыто, что остро нуждаются в редкоземельных металлах.
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