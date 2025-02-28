Прогнозы по СВО, отказ от своих слов и британские солдаты: итоги встречи Трампа и Стармера

Трамп отказался от своих слов про Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп уверен, что Москва сдержит слово в случае достижения сделки по Украине
Дональд Трамп уверен, что Москва сдержит слово в случае достижения сделки по Украине Фото:

Президент США Дональд Трамп в присутствии журналистов обсудил с премьер-министром Британии Киром Стармером ход переговорного процесса по украинскому кризису, возможную транспортировку из Европы миротворческих сил и даже предварительные сроки окончания спецоперации ВС РФ. Подробнее о сделанных на прошедшей встрече заявлениях главы Белого дома — в материале URA.RU.

Прогнозы Трампа по СВО

Американский лидер уверен, что ему удастся добиться мирного соглашения сторон в рамках противостояния на Украине. По его словам, США готовы к сделкам с Москвой и Киевом, чтобы прекратить гибель людей.

Позже Трамп отметил, что конфликт завершится либо совсем скоро, либо — никогда. Глава государства добавил, что переговоры дипломатов продвигаются очень быстро.

Реакция на отправку военных из Европы

Трамп проигнорировал вопрос журналистов про отправку иностранных военных на Украину, сухо заявив — сперва нужно заключить соглашение об окончательном урегулировании конфликта. При этом Британии не стоит рассчитывать на поддержку Штатов в случае, если европейские партнеры все таки решаться на отправку миротворческих сил, сказал Трамп.

США не хотят спонсировать деньгами Украину

Вашингтон не собираются вкладывать многомиллиардные средства в поддержку украинских военнослужащих. Трамп назвал спонсирование ВСУ для противостояния с армией РФ бессмысленной тратой денег. «В этом вообще никто не заинтересован», — поделился мнением американский лидер.

Переговоры о возращении украинских территорий

Вопрос возвращения Украине части территорий скоро станет предметом дискуссии в рамках переговорных процессов, сказал Трамп. Четкие границы еще не определены, много ли земли вернут киевской власти — пока не ясно. При этом позиция Москвы остается четкой. Новые территории, присоединенные к РФ, таковыми и останутся.

Трамп отказался от слов про Зеленского

Руководитель Белого дома заявил, что не помнит, как назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов». Он впервые сделал такое заявление 19 февраля и подтвердил аналогичную мысль через несколько дней.

Сделке по редкоземельным элементам — быть!

Вашингтон в кратчайшие сроки подпишет с Киевом соглашение о добыче на Украине редкоземельных элементов и других минералов. Вероятно, это произойдет 28 февраля во время визита Зеленского в Штаты. Договор Трамп назвал важным для обеих сторон. В США признают открыто, что остро нуждаются в редкоземельных металлах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп в присутствии журналистов обсудил с премьер-министром Британии Киром Стармером ход переговорного процесса по украинскому кризису, возможную транспортировку из Европы миротворческих сил и даже предварительные сроки окончания спецоперации ВС РФ. Подробнее о сделанных на прошедшей встрече заявлениях главы Белого дома — в материале URA.RU. Прогнозы Трампа по СВО Американский лидер уверен, что ему удастся добиться мирного соглашения сторон в рамках противостояния на Украине. По его словам, США готовы к сделкам с Москвой и Киевом, чтобы прекратить гибель людей. Позже Трамп отметил, что конфликт завершится либо совсем скоро, либо — никогда. Глава государства добавил, что переговоры дипломатов продвигаются очень быстро. Реакция на отправку военных из Европы Трамп проигнорировал вопрос журналистов про отправку иностранных военных на Украину, сухо заявив — сперва нужно заключить соглашение об окончательном урегулировании конфликта. При этом Британии не стоит рассчитывать на поддержку Штатов в случае, если европейские партнеры все таки решаться на отправку миротворческих сил, сказал Трамп. США не хотят спонсировать деньгами Украину Вашингтон не собираются вкладывать многомиллиардные средства в поддержку украинских военнослужащих. Трамп назвал спонсирование ВСУ для противостояния с армией РФ бессмысленной тратой денег. «В этом вообще никто не заинтересован», — поделился мнением американский лидер. Переговоры о возращении украинских территорий Вопрос возвращения Украине части территорий скоро станет предметом дискуссии в рамках переговорных процессов, сказал Трамп. Четкие границы еще не определены, много ли земли вернут киевской власти — пока не ясно. При этом позиция Москвы остается четкой. Новые территории, присоединенные к РФ, таковыми и останутся. Трамп отказался от слов про Зеленского Руководитель Белого дома заявил, что не помнит, как назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов». Он впервые сделал такое заявление 19 февраля и подтвердил аналогичную мысль через несколько дней. Сделке по редкоземельным элементам — быть! Вашингтон в кратчайшие сроки подпишет с Киевом соглашение о добыче на Украине редкоземельных элементов и других минералов. Вероятно, это произойдет 28 февраля во время визита Зеленского в Штаты. Договор Трамп назвал важным для обеих сторон. В США признают открыто, что остро нуждаются в редкоземельных металлах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...