Тюменское Заболотье обеспечили дизтопливом

Для снабжения Заболотья всю зиму требуется 600 тонн топлива
В Заболотье, расположенное в Тобольском районе Тюменской области, завершили доставку дизтоплива для электростанций. Об этом в telegram-канале сообщает глава района Леонид Митрюшкин.
«В труднодоступной местности круглосуточную подачу энергии обеспечивают 9 станций. Годовой запас — 600 тонн топлива — доставили в полном объеме», — отметил Митрюшкин.
Он отметил, что региональное правительство каждый год выделяет району субсидию на закупку горючего. Это позволяет обеспечить энергией дома и социальные объекты.
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