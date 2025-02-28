Тюменское Заболотье обеспечили дизтопливом

В Заболотье в Тюменской области доставили топливо для дизельных станций
© Служба новостей «URA.RU»
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Для снабжения Заболотья всю зиму требуется 600 тонн топлива
Для снабжения Заболотья всю зиму требуется 600 тонн топлива Фото:

В Заболотье, расположенное в Тобольском районе Тюменской области, завершили доставку дизтоплива для электростанций. Об этом в telegram-канале сообщает глава района Леонид Митрюшкин.

«В труднодоступной местности круглосуточную подачу энергии обеспечивают 9 станций. Годовой запас — 600 тонн топлива — доставили в полном объеме», — отметил Митрюшкин.

Он отметил, что региональное правительство каждый год выделяет району субсидию на закупку горючего. Это позволяет обеспечить энергией дома и социальные объекты.

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В Заболотье, расположенное в Тобольском районе Тюменской области, завершили доставку дизтоплива для электростанций. Об этом в telegram-канале сообщает глава района Леонид Митрюшкин. «В труднодоступной местности круглосуточную подачу энергии обеспечивают 9 станций. Годовой запас — 600 тонн топлива — доставили в полном объеме», — отметил Митрюшкин. Он отметил, что региональное правительство каждый год выделяет району субсидию на закупку горючего. Это позволяет обеспечить энергией дома и социальные объекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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