«Запасайтесь попкорном»: Гагин рассказал URA.RU, как будет продвигаться сделка по редкоземельным металлам

Гагин: большая часть редкоземельных металлов находится на территории РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Гагин заявил, что Зеленский не вправе подписывать соглашения с США
Гагин заявил, что Зеленский не вправе подписывать соглашения с США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Большая часть редкоземельных металлов, которые Украина хотела обменять на поддержку США, находится на территории, принадлежащей РФ. В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский не может ими распоряжаться. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с URA.RU. 

«Если говорить о сделке по редкоземельным металлам, то большая часть из них находится на той территории, которая является частью Российской Федерации и, естественно, Зеленский не вправе подписывать какие-то документы», — рассказал Ян Гагин. Он подчеркнул, что украинский лидер не является легитимным лицом и не может вести переговоры ни с президентом РФ Владимиром Путиным, ни с главой США Дональдом Трампом. «Зеленский „просрочен“, поэтому все подписанные им документы будут иметь фиктивный характер, их значимость будет ничтожна. Так что посмотрим (за развитием этой сделки, — прим. URA.RU), запасайтесь попкорном», — заявил Гагин. 

Ранее Трамп заявил, что хочет получить редкоземельные металлы, которые есть на территории Украины. В обмен на это он готов продолжить военную помощь Киеву.

Позже Путин заявил, что США могут договориться с Россией о разработке этих ресурсов на территории новых российских регионов. Трамп поддержал эту идею, пишет телеканал ОТР.

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Большая часть редкоземельных металлов, которые Украина хотела обменять на поддержку США, находится на территории, принадлежащей РФ. В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский не может ими распоряжаться. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с URA.RU.  «Если говорить о сделке по редкоземельным металлам, то большая часть из них находится на той территории, которая является частью Российской Федерации и, естественно, Зеленский не вправе подписывать какие-то документы», — рассказал Ян Гагин. Он подчеркнул, что украинский лидер не является легитимным лицом и не может вести переговоры ни с президентом РФ Владимиром Путиным, ни с главой США Дональдом Трампом. «Зеленский „просрочен“, поэтому все подписанные им документы будут иметь фиктивный характер, их значимость будет ничтожна. Так что посмотрим (за развитием этой сделки, — прим. URA.RU), запасайтесь попкорном», — заявил Гагин.  Ранее Трамп заявил, что хочет получить редкоземельные металлы, которые есть на территории Украины. В обмен на это он готов продолжить военную помощь Киеву. Позже Путин заявил, что США могут договориться с Россией о разработке этих ресурсов на территории новых российских регионов. Трамп поддержал эту идею, пишет телеканал ОТР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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