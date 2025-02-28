Большая часть редкоземельных металлов, которые Украина хотела обменять на поддержку США, находится на территории, принадлежащей РФ. В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский не может ими распоряжаться. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с URA.RU.
«Если говорить о сделке по редкоземельным металлам, то большая часть из них находится на той территории, которая является частью Российской Федерации и, естественно, Зеленский не вправе подписывать какие-то документы», — рассказал Ян Гагин. Он подчеркнул, что украинский лидер не является легитимным лицом и не может вести переговоры ни с президентом РФ Владимиром Путиным, ни с главой США Дональдом Трампом. «Зеленский „просрочен“, поэтому все подписанные им документы будут иметь фиктивный характер, их значимость будет ничтожна. Так что посмотрим (за развитием этой сделки, — прим. URA.RU), запасайтесь попкорном», — заявил Гагин.
Ранее Трамп заявил, что хочет получить редкоземельные металлы, которые есть на территории Украины. В обмен на это он готов продолжить военную помощь Киеву.
Позже Путин заявил, что США могут договориться с Россией о разработке этих ресурсов на территории новых российских регионов. Трамп поддержал эту идею, пишет телеканал ОТР.
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