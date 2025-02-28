28 февраля 2025

Делегация ЛДПР от ЯНАО сплотилась для поддержки бойцов СВО. Фото

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Форум ЛДПР стал важным шагом к единству и сплоченности
Форум ЛДПР стал важным шагом к единству и сплоченности Фото:

Ямальская делегация ЛДПР посетила второй Всероссийском форуме ЛДПР «Плечом к плечу. За русскую победу!». По словам координатора Ямало-Ненецкого РО ЛДПР Андрея Кузнецова, мероприятие стало важным шагом к единству и сплоченности.

«Форум стал важным шагом к единству и сплоченности. Уверен, что только вместе мы сумеем преодолеть любые трудности и добьемся победы!» — сказал Кузнецов.

Особое впечатление на него произвела выставка, посвященная подвигам защитников Отечества, напомнив, что россияне продолжают чтить традиции предков, защищают страну и её ценности. Форум символично завершился отправкой гуманитарной помощи и военной техники, собранной волонтерами.

Вообще, мероприятие стало одним из ключевых событий по поддержке СВО. Оно было не только площадкой для обсуждения, но и отправной точкой для реальных перемен, которые укрепят Россию и обеспечат будущее для всех граждан, ведь, как сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий: «Сейчас нет ничего важнее, чем плечом к плечу делать все для достижения нашей Победы».

Слуцкий также отметил, что партия стала одной из первых, кто начал дискуссию о будущем России после завершения СВО и уделилл особое внимание реабилитации ветеранов. Сейчас же ЛДПР объединяет представителей власти, бизнеса, волонтеров, ветеранов СВО и их семьи, чтобы помогать бойцам, находящимся на передовой. 

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Ямальская делегация ЛДПР посетила второй Всероссийском форуме ЛДПР «Плечом к плечу. За русскую победу!». По словам координатора Ямало-Ненецкого РО ЛДПР Андрея Кузнецова, мероприятие стало важным шагом к единству и сплоченности. «Форум стал важным шагом к единству и сплоченности. Уверен, что только вместе мы сумеем преодолеть любые трудности и добьемся победы!» — сказал Кузнецов. Особое впечатление на него произвела выставка, посвященная подвигам защитников Отечества, напомнив, что россияне продолжают чтить традиции предков, защищают страну и её ценности. Форум символично завершился отправкой гуманитарной помощи и военной техники, собранной волонтерами. Вообще, мероприятие стало одним из ключевых событий по поддержке СВО. Оно было не только площадкой для обсуждения, но и отправной точкой для реальных перемен, которые укрепят Россию и обеспечат будущее для всех граждан, ведь, как сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий: «Сейчас нет ничего важнее, чем плечом к плечу делать все для достижения нашей Победы». Слуцкий также отметил, что партия стала одной из первых, кто начал дискуссию о будущем России после завершения СВО и уделилл особое внимание реабилитации ветеранов. Сейчас же ЛДПР объединяет представителей власти, бизнеса, волонтеров, ветеранов СВО и их семьи, чтобы помогать бойцам, находящимся на передовой. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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