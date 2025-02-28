Ямальская делегация ЛДПР посетила второй Всероссийском форуме ЛДПР «Плечом к плечу. За русскую победу!». По словам координатора Ямало-Ненецкого РО ЛДПР Андрея Кузнецова, мероприятие стало важным шагом к единству и сплоченности.
«Форум стал важным шагом к единству и сплоченности. Уверен, что только вместе мы сумеем преодолеть любые трудности и добьемся победы!» — сказал Кузнецов.
Особое впечатление на него произвела выставка, посвященная подвигам защитников Отечества, напомнив, что россияне продолжают чтить традиции предков, защищают страну и её ценности. Форум символично завершился отправкой гуманитарной помощи и военной техники, собранной волонтерами.
Вообще, мероприятие стало одним из ключевых событий по поддержке СВО. Оно было не только площадкой для обсуждения, но и отправной точкой для реальных перемен, которые укрепят Россию и обеспечат будущее для всех граждан, ведь, как сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий: «Сейчас нет ничего важнее, чем плечом к плечу делать все для достижения нашей Победы».
Слуцкий также отметил, что партия стала одной из первых, кто начал дискуссию о будущем России после завершения СВО и уделилл особое внимание реабилитации ветеранов. Сейчас же ЛДПР объединяет представителей власти, бизнеса, волонтеров, ветеранов СВО и их семьи, чтобы помогать бойцам, находящимся на передовой.
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