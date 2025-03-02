02 марта 2025
01 марта 2025
28 февраля 2025

На главной трассе ЯНАО произошло жесткое ДТП с пострадавшими. Видео

На трассе Сургут — Салехард столкнулись несколько авто, есть пострадавшие
© Служба новостей «URA.RU»
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Судя по кадрам, двум машинам в процессе ДТП оторвало двери и крыши
Судя по кадрам, двум машинам в процессе ДТП оторвало двери и крыши Фото:

На 990-ом километре трассы Сургут — Салехард столкнулись несколько автомобилей. В результате ДТП есть пострадавшие.

«Серьезное ДТП на дороге Сургут-Салехард (990 километр)… Есть пострадавшие», — передает «ТРК Надым».

На видео с места аварии показаны автомобили после происшествия. Судя по кадрам, двум машинам в процессе ДТП оторвало двери и крыши. Возможно они горели. О погибших — не сообщается.

Сейчас на метре работают МЧС, ГИБДД и скорая помощь. Все обстоятельства аварии выясняются. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.

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На 990-ом километре трассы Сургут — Салехард столкнулись несколько автомобилей. В результате ДТП есть пострадавшие. «Серьезное ДТП на дороге Сургут-Салехард (990 километр)… Есть пострадавшие», — передает «ТРК Надым». На видео с места аварии показаны автомобили после происшествия. Судя по кадрам, двум машинам в процессе ДТП оторвало двери и крыши. Возможно они горели. О погибших — не сообщается. Сейчас на метре работают МЧС, ГИБДД и скорая помощь. Все обстоятельства аварии выясняются. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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