Судя по кадрам, двум машинам в процессе ДТП оторвало двери и крыши
На 990-ом километре трассы Сургут — Салехард столкнулись несколько автомобилей. В результате ДТП есть пострадавшие.
«Серьезное ДТП на дороге Сургут-Салехард (990 километр)… Есть пострадавшие», — передает «ТРК Надым».
На видео с места аварии показаны автомобили после происшествия. Судя по кадрам, двум машинам в процессе ДТП оторвало двери и крыши. Возможно они горели. О погибших — не сообщается.
Сейчас на метре работают МЧС, ГИБДД и скорая помощь. Все обстоятельства аварии выясняются. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!