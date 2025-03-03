03 марта 2025

Ветеранов СВО из ЯНАО отправят на масштабные соревнования в соседний регион

Четверо ямальских ветеранов СВО участвуют в масштабных соревнованиях в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал представят четверо спортсменов
Ямал представят четверо спортсменов Фото:

Четверо ямальских ветеранов СВО будут участвовать в масштабных соревнованиях в ХМАО с 12 по 18 марта. На них съедутся более 300 участников спецоперации из 60 регионов России, сообщают в окружном правительстве.

«Масштабные соревнования пройдут с 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске. В них примут участие более 300 ветеранов спецоперации с поражениями опорно-двигательного аппарата из 60 регионов России», — сообщается в релизе окружных властей. В программе запланировали состязания по лыжным гонкам, биатлону, следж-хоккею, горнолыжному спорту и сноуборду.

По данным источника, Ямал представят четверо спортсменов. «Это тазовчанин Иван Пурунгуй, Нуржан Жапаров из Лабытнанги, приуралец Вячеслав Лаптандер и Сергей Гросс из Салехарда», — уточняет источник.

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Четверо ямальских ветеранов СВО будут участвовать в масштабных соревнованиях в ХМАО с 12 по 18 марта. На них съедутся более 300 участников спецоперации из 60 регионов России, сообщают в окружном правительстве. «Масштабные соревнования пройдут с 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске. В них примут участие более 300 ветеранов спецоперации с поражениями опорно-двигательного аппарата из 60 регионов России», — сообщается в релизе окружных властей. В программе запланировали состязания по лыжным гонкам, биатлону, следж-хоккею, горнолыжному спорту и сноуборду. По данным источника, Ямал представят четверо спортсменов. «Это тазовчанин Иван Пурунгуй, Нуржан Жапаров из Лабытнанги, приуралец Вячеслав Лаптандер и Сергей Гросс из Салехарда», — уточняет источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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