Ветеранов СВО из ЯНАО отправят на масштабные соревнования в соседний регион

Четверо ямальских ветеранов СВО будут участвовать в масштабных соревнованиях в ХМАО с 12 по 18 марта. На них съедутся более 300 участников спецоперации из 60 регионов России, сообщают в окружном правительстве.
«Масштабные соревнования пройдут с 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске. В них примут участие более 300 ветеранов спецоперации с поражениями опорно-двигательного аппарата из 60 регионов России», — сообщается в релизе окружных властей. В программе запланировали состязания по лыжным гонкам, биатлону, следж-хоккею, горнолыжному спорту и сноуборду.
По данным источника, Ямал представят четверо спортсменов. «Это тазовчанин Иван Пурунгуй, Нуржан Жапаров из Лабытнанги, приуралец Вячеслав Лаптандер и Сергей Гросс из Салехарда», — уточняет источник.
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