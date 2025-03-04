Где купить дешевые тюльпаны в Кургане. Список

Курганские супермаркеты начали продавать дешевые тюльпаны
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Курганские супермаркеты начали продавать тюльпаны
Курганские супермаркеты начали продавать тюльпаны Фото:

В супермаркетах Кургана в преддверии Международного женского дня появились в продаже тюльпаны. Стоимость цветов опубликовал telegram-канал «Курганистан», отметив наиболее демократичные цены.

«Где купить дешевые тюльпаны в Кургане? Мы нашли их в обычных супермаркетах. „Магнит“ — 449 за 5 шт (89,8?/шт); „Монетка“ — 449 за 5 шт (89,8?/шт); „Пятерочка“ — 515 за 5 шт (103?/шт); „Лента“ — 399 за 5 шт (79,8?/шт)», — сообщает «Курганистан».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали продавать импортные мимозы к Международному Женскому дню. У остановки «Некрасова» стоимость цветов установлена от 100 рублей. Магазин «Цветочный» предлагает веточку мимозы за 500 рублей. В салоне цветов «Надежда» веточку предлагают за 150 рублей, но если нужно чуть большего размера, то цена достигнет 200 рублей. Мимозу поставляют из Абхазии. В феврале мимозу запрещалось ввозить из Абхазии в Россию из-за обнаруженного в партии вредителя. В марте поставки возобновились, запрет был снят.

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В супермаркетах Кургана в преддверии Международного женского дня появились в продаже тюльпаны. Стоимость цветов опубликовал telegram-канал «Курганистан», отметив наиболее демократичные цены. «Где купить дешевые тюльпаны в Кургане? Мы нашли их в обычных супермаркетах. „Магнит“ — 449 за 5 шт (89,8?/шт); „Монетка“ — 449 за 5 шт (89,8?/шт); „Пятерочка“ — 515 за 5 шт (103?/шт); „Лента“ — 399 за 5 шт (79,8?/шт)», — сообщает «Курганистан». Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали продавать импортные мимозы к Международному Женскому дню. У остановки «Некрасова» стоимость цветов установлена от 100 рублей. Магазин «Цветочный» предлагает веточку мимозы за 500 рублей. В салоне цветов «Надежда» веточку предлагают за 150 рублей, но если нужно чуть большего размера, то цена достигнет 200 рублей. Мимозу поставляют из Абхазии. В феврале мимозу запрещалось ввозить из Абхазии в Россию из-за обнаруженного в партии вредителя. В марте поставки возобновились, запрет был снят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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