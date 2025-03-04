04 марта 2025

Тысячи саженцев деревьев из Кыргызстана не попали в Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Саженцы на курганской границе не прошли проверку
Саженцы на курганской границе не прошли проверку Фото:

На российско-казахстанской границе у пункта пропуска «Петухово» (Курганская область) прошла проверка тысяч саженцев. Сотрудники Россельхознадзора, вместе с пограничниками и таможенниками, осмотрели грузовой автомобиль, следовавший из Кыргызстана в Екатеринбург и нашли нарушения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«В машине, которая следовала из Республики Кыргызстан в г. Екатеринбург, перевозили 42 тыс. саженцев плодовых деревьев и кустарников. Среди них: 8 тыс. саженцев груши, 5 тыс. саженцев малины, 15 тыс. саженцев яблони, 5 тыс. саженцев сливы, 4 тыс. саженцев черешни, 5 тыс. саженцев абрикоса», — говорится в информации.

Однако все эти саженцы были без необходимой информации о месте их производства, что является нарушением правил ввоза в Россию. В результате Россельхознадзор составил протокол об административном правонарушении и обязал перевозчика вернуть груз обратно в Кыргызстан. Автомобиль с саженцами был отправлен назад под присмотром специалистов, а перевозчик получил штраф согласно закону.

Ранее Россельхознадзор уже проводил аналогичные проверки на границе в пункте пропуска «Петухово», когда был запрещен ввоз в Россию партии капусты из-за недействительного фитосанитарного сертификата и несоответствия маркировки продукции данным в сопроводительных документах.

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На российско-казахстанской границе у пункта пропуска «Петухово» (Курганская область) прошла проверка тысяч саженцев. Сотрудники Россельхознадзора, вместе с пограничниками и таможенниками, осмотрели грузовой автомобиль, следовавший из Кыргызстана в Екатеринбург и нашли нарушения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «В машине, которая следовала из Республики Кыргызстан в г. Екатеринбург, перевозили 42 тыс. саженцев плодовых деревьев и кустарников. Среди них: 8 тыс. саженцев груши, 5 тыс. саженцев малины, 15 тыс. саженцев яблони, 5 тыс. саженцев сливы, 4 тыс. саженцев черешни, 5 тыс. саженцев абрикоса», — говорится в информации. Однако все эти саженцы были без необходимой информации о месте их производства, что является нарушением правил ввоза в Россию. В результате Россельхознадзор составил протокол об административном правонарушении и обязал перевозчика вернуть груз обратно в Кыргызстан. Автомобиль с саженцами был отправлен назад под присмотром специалистов, а перевозчик получил штраф согласно закону. Ранее Россельхознадзор уже проводил аналогичные проверки на границе в пункте пропуска «Петухово», когда был запрещен ввоз в Россию партии капусты из-за недействительного фитосанитарного сертификата и несоответствия маркировки продукции данным в сопроводительных документах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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