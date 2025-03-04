Тысячи саженцев деревьев из Кыргызстана не попали в Курганскую область

На российско-казахстанской границе у пункта пропуска «Петухово» (Курганская область) прошла проверка тысяч саженцев. Сотрудники Россельхознадзора, вместе с пограничниками и таможенниками, осмотрели грузовой автомобиль, следовавший из Кыргызстана в Екатеринбург и нашли нарушения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«В машине, которая следовала из Республики Кыргызстан в г. Екатеринбург, перевозили 42 тыс. саженцев плодовых деревьев и кустарников. Среди них: 8 тыс. саженцев груши, 5 тыс. саженцев малины, 15 тыс. саженцев яблони, 5 тыс. саженцев сливы, 4 тыс. саженцев черешни, 5 тыс. саженцев абрикоса», — говорится в информации.
Однако все эти саженцы были без необходимой информации о месте их производства, что является нарушением правил ввоза в Россию. В результате Россельхознадзор составил протокол об административном правонарушении и обязал перевозчика вернуть груз обратно в Кыргызстан. Автомобиль с саженцами был отправлен назад под присмотром специалистов, а перевозчик получил штраф согласно закону.
Ранее Россельхознадзор уже проводил аналогичные проверки на границе в пункте пропуска «Петухово», когда был запрещен ввоз в Россию партии капусты из-за недействительного фитосанитарного сертификата и несоответствия маркировки продукции данным в сопроводительных документах.
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