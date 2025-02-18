От простуды и бессонницы: все о чудодейственных свойствах калины

Калина — уникальная ягода, известная освежающим вкусом и пользой для здоровья. В беседе с URA.RU диетолог Елена Попова рассказала, какими полезными свойствами обладает калина, какие заболевания помогает лечить, и в каком виде лучше употреблять эту ягоду.
Полезные свойства калины
«Калина созревает к осени, но собирают ягоды с кустарников обычно после первых заморозков. Считается, что мороз уменьшает горечь ягод», — рассказала диетолог Елена Попова. По ее словам, ягоды этого растения обладают укрепляющими и противопростудными свойствами, также полезно употреблять калину людям с повышенным артериальным давлением.
«Калина обладает укрепляющими и противопростудными свойствами за счет витамина С. Также в ней содержатся витамин К, калий, магний, цинк и железо», — сообщила эксперт.
По данным Роспотребнадзора, калина помогает в профилактике вирусных инфекций, в восстановлении организма после простуды, облегчение боли в горле и кашля. Кроме того, это растение обладает мягким мочегонным действием, а также помогает в борьбе с бессонницей и успокаивает.
«Калина обладает антибактериальным эффектом. Однако, если врач выписал вам антибиотики, не стоит заменять их калиной, лучше дополнить рацион этой ягодой. Также есть сведения о пользе ягод калины при предменструальном синдроме и менопаузе из-за содержания в них фитоэстрогенов, растительных веществ, по действию сходных с женскими гормонами», — сообщили на сайте ведомства.
Витамины и калории в калине
Ягоды калины не содержит белков и жиров, содержание углеводов составляет всего 7 граммов на 100 граммов продукта. Это обуславливает их низкую калорийность: 100 граммов ягод содержат всего 26 ккал, сообщили в Роспотребнадзоре. Эти горьковатые ягоды богаты витаминами, минералами и другими ценными веществами.
Калина выделяется высоким содержанием витамина С, превосходя уровень этого витамина в лимоне на 70%, что делает ее эффективным средством для укрепления иммунной системы. Кроме того, в состав ягод входят витамины К, D, T, P, каротин, токоферол, а также минералы, такие как магний, цинк, калий, фосфор, железо. Также ягоды содержат пектин, дубильные вещества, эфирные масла и органические кислоты, говорится на сайте ведомства.
Как лучше употреблять калину
Калину используют для приготовления варенья, а также добавляют в чай. Диетолог Попова рекомендует чаще добавлять ягоду в напиток, так как при варке она теряет многие свои полезные свойства. Сахар во время приготовления варенья добавляет калорийности. «Лучше всего свежую калину добавлять в напиток. Ягоды можно замораживать в морозилке и доставать при необходимости», — сообщила эксперт.
Кому опасно есть калину
Калину не рекомендуется употреблять людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта и заболеваниями почек, особенно в периоды их обострения, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным специалистов, врачи советуют воздержаться от этой ягоды людям с подагрой, артритом и тромбофлебитом. Учитывая, что калина способна снижать артериальное давление, люди с гипотонией должны быть особенно внимательны. Беременным женщинам и кормящим матерям, а также людям с индивидуальной непереносимостью или аллергией на калину, также стоит избегать употребления этой ягоды.
В чем польза сушеной калины
Сушеные ягоды калины также можно употреблять, так как они тоже богаты различными витаминами и минералами, сообщил диетолог. «На основе сушеной калины готовят средства, которые помогают при проблемах с желудком или кишечником, а также при диарее», — сообщила эксперт.
В Роспотребнадзоре сообщили, что, согласно народной медицине, сок и настойки, изготовленные из сушеных ягод, используются для снижения высокого артериального давления, облегчения головных болей и мигреней. Также ягода используется при лечении различных дерматологических проблем.
По данным ведомства, сторонники натуропатии утверждают, что продукты на основе калины могут снижать дискомфорт в период менструации и при предменструальном синдроме благодаря насыщенному содержанию витаминов и минералов. Также существует практика использования сушеной калины для создания тонизирующего чая, который популярен среди приверженцев здорового образа жизни.
Сколько калины можно съесть в день
Диетолог отмечает, что калину сложно съесть в больших количествах из-за горького вкуса. Для профилактики и в целях лечения простудных заболевания достаточно употреблять 4-5 столовых ложек калины в день, сообщила диетолог.
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