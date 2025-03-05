05 марта 2025

Медики рассказали о состоянии тюменца, который выжил после падения с шестого этажа. Видео

Житель Тюмени, выживший после падения с шестого этажа, пошел на поправку
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина был доставлен в реанимацию ОКБ №2 25 февраля
Мужчина был доставлен в реанимацию ОКБ №2 25 февраля Фото:

Житель Тюмени, который упал с высоты шестого этажа ул. Амурской, 39, находится в профильном отделении ОКБ №2 в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения Тюменской области. При этом, сразу после инцидента с падением, который произошел 25 февраля, медики оценивали его состояние как тяжелое.

«Пациент находится в профильном отделении ОКБ №2. Состояние: средней степени тяжести», — сообщили в тюменском депздраве.

Мужчина упал с высоты шестого этажа на Амурской, 39 25 февраля. Изначально состояние пациента оценивалось, как тяжелое. Первое время он находился в реанимации ОКБ №2 Тюмени.

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Житель Тюмени, который упал с высоты шестого этажа ул. Амурской, 39, находится в профильном отделении ОКБ №2 в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения Тюменской области. При этом, сразу после инцидента с падением, который произошел 25 февраля, медики оценивали его состояние как тяжелое. «Пациент находится в профильном отделении ОКБ №2. Состояние: средней степени тяжести», — сообщили в тюменском депздраве. Мужчина упал с высоты шестого этажа на Амурской, 39 25 февраля. Изначально состояние пациента оценивалось, как тяжелое. Первое время он находился в реанимации ОКБ №2 Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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