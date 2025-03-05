Житель Тюмени, который упал с высоты шестого этажа ул. Амурской, 39, находится в профильном отделении ОКБ №2 в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения Тюменской области. При этом, сразу после инцидента с падением, который произошел 25 февраля, медики оценивали его состояние как тяжелое.
«Пациент находится в профильном отделении ОКБ №2. Состояние: средней степени тяжести», — сообщили в тюменском депздраве.
Мужчина упал с высоты шестого этажа на Амурской, 39 25 февраля. Изначально состояние пациента оценивалось, как тяжелое. Первое время он находился в реанимации ОКБ №2 Тюмени.
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