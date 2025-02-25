Тюменец упал на землю с высоты шестого этажа и остался жив. Информация и видео инцидента размещены в социальных сетях.
«Выпал с шестого этажа на улице Амурской, 39. Молодой парень, похоже, что был пьян. Упал прям на парапет и погнул его», — написали очевидцы в группе «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах» в социальной сети «ВКонтакте».
Они также сообщили, что, предварительно, молодой человек сломал ногу. Его увезли в больницу.
Инцидент произошел вечером 25 февраля. Комментарий от департамента здравоохранения Тюменской области ожидается.
Обновлено (26.02.2025, 10:01)
По данным медиков мужчина находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.
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