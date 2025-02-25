25 февраля 2025

В Тюмени мужчина выжил после падения с шестого этажа. Видео

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Тюменец упал с высоты вечером 25 февраля
Тюменец упал с высоты вечером 25 февраля Фото:

Тюменец упал на землю с высоты шестого этажа и остался жив. Информация и видео инцидента размещены в социальных сетях.

«Выпал с шестого этажа на улице Амурской, 39. Молодой парень, похоже, что был пьян. Упал прям на парапет и погнул его», — написали очевидцы в группе «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах» в социальной сети «ВКонтакте».

Они также сообщили, что, предварительно, молодой человек сломал ногу. Его увезли в больницу.

Инцидент произошел вечером 25 февраля. Комментарий от департамента здравоохранения Тюменской области ожидается.

Обновлено (26.02.2025, 10:01)

По данным медиков мужчина находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

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Тюменец упал на землю с высоты шестого этажа и остался жив. Информация и видео инцидента размещены в социальных сетях. «Выпал с шестого этажа на улице Амурской, 39. Молодой парень, похоже, что был пьян. Упал прям на парапет и погнул его», — написали очевидцы в группе «ДТП Тюмень: ЧП, ЧС и другие инциденты на дорогах» в социальной сети «ВКонтакте». Они также сообщили, что, предварительно, молодой человек сломал ногу. Его увезли в больницу. Инцидент произошел вечером 25 февраля. Комментарий от департамента здравоохранения Тюменской области ожидается. Обновлено (26.02.2025, 10:01) По данным медиков мужчина находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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