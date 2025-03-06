В ЯНАО за неделю резко выросли цены на бензин

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Цены на бензин в ЯНАО продолжат расти
Цены на бензин в ЯНАО продолжат расти Фото:

В Салехарде за неделю бензин вырос с 47 до 50 рублей. Подорожание топлива также отмечено в Шурышкарском, Ямальском и Красноселькупском районах.

«Еще в конце февраля 92-й бензин стоил 48 рублей, а 95-й 48,40 рубля, на сегодняшний день цена выросла до 49,70 и 50,10 рублей соответственно», — поделился читатель URA.RU. Дизельное топливо в окружной столице наоборот подешевело с 67,8 до 64 рублей. 

Согласно системе мониторинга розничных цен на бензин в ЯНАО, максимальная цена за АИ-95 зафиксирована в Шурышкарском районе — 75,05 рубля за литр. Самый дорогой 92 бензин продают по цене 66,69 рубля в Ямальском районе. Минимальная цена на АИ-92 отмечена в Губкинском — 46,51 рубля. 

В разговоре с корреспондентом агентства, представитель розничной сферы по продаже бензина пояснил, что стоит ждать еще большего повышения цен на топливо, так как спрос традиционно растет после зимнего периода. «Стоит ожидать роста цен в марте-апреле до 8%», — сообщил собеседник.

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В Салехарде за неделю бензин вырос с 47 до 50 рублей. Подорожание топлива также отмечено в Шурышкарском, Ямальском и Красноселькупском районах. «Еще в конце февраля 92-й бензин стоил 48 рублей, а 95-й 48,40 рубля, на сегодняшний день цена выросла до 49,70 и 50,10 рублей соответственно», — поделился читатель URA.RU. Дизельное топливо в окружной столице наоборот подешевело с 67,8 до 64 рублей.  Согласно системе мониторинга розничных цен на бензин в ЯНАО, максимальная цена за АИ-95 зафиксирована в Шурышкарском районе — 75,05 рубля за литр. Самый дорогой 92 бензин продают по цене 66,69 рубля в Ямальском районе. Минимальная цена на АИ-92 отмечена в Губкинском — 46,51 рубля.  В разговоре с корреспондентом агентства, представитель розничной сферы по продаже бензина пояснил, что стоит ждать еще большего повышения цен на топливо, так как спрос традиционно растет после зимнего периода. «Стоит ожидать роста цен в марте-апреле до 8%», — сообщил собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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