Тюменцам предлагают подработку с зарплатой почти в 150 тысяч рублей

В Тюмени соискатели, которые ищут дополнительный заработок, могут устроиться на вакансии с неполным днем, свободным или гибким графиком. По данным аналитиков HH.ru, допдоход на позиции курьера может достигать 145 тысяч рублей.
«В Тюмени на начало 2025 года наибольший дополнительный доход может зарабатывать соискатель на позиции курьера, так как работа предполагает свободный график. В среднем кандидат может рассчитывать на зарплату в 145,8 тысячи рублей», — сообщили эксперты. При этом отмечается, что за год доходы курьеров выросли на 28%.
Также в топ высокооплачиваемых вакансий без опыта вошли водители (123,5 тысячи рублей), фитнес-тренеры (90 тысяч рублей) и менеджеры по продажам (90 тысяч рублей). Замыкают список упаковщики, повара, кладовщики и официанты со средней зарплатой от 51 до 69 тысячи рублей.
В Тюмени вакансии с частичной занятостью предлагают высокие зарплаты, особенно в медицинской и ресторанной сферах, где заработки могут достигать до миллиона рублей в месяц. Рынок труда города также активно развивается в секторе курьерских услуг и официантов, где доходы могут варьироваться от 250 000 до 500 000 рублей в зависимости от количества смен и графика работы.
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