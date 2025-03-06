Многодетный отец из Тюменской области выиграл миллион в лотерее

Перед розыгрышем мужчина купил сразу пять билетов
Отец пятерых детей из Тюменской области выиграл миллион в гослотерее «Мечталлион». Об этом сообщает пресс-служба бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России «Национальная лотерея».
«Выигрышный билет мужчина купил в супермаркете, где обычно и приобретает лотерейные билеты. Он играет в лотереи 1-2 раза в месяц. На счастливый тираж решил взять 5 билетов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что выигрышный билет победитель отдал своей дочери. Ранее URA.RU рассказало еще об одном тюменском победителе лотереи, выигравшем больше 17 миллионов рублей.
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