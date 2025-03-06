На Международный женский день в Тюменской области обещают резкое похолодание

Погода 8 марта 2025 года ожидается прохладной
В Международный женский день в Тюменской области ожидается резкое похолодание. Температура воздуха в городе опустится до -25 градусов. Такие данные передает информационный центр правительства Тюменской области.
«8 марта в северных районах региона возможен небольшой снег, ночью и утром местами изморозь. Температура воздуха ночью -15…-20 градусов, при прояснении до -25 градусов».
Ранее специалисты рассказали, какие подарки хотят получить женщины на 8 марта. Среди них цветы, путевки на отдых и машины.
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