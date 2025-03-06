06 марта 2025

На Международный женский день в Тюменской области обещают резкое похолодание

Температура воздуха в Тюменской области опустится до -25 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Погода 8 марта 2025 года ожидается прохладной
Погода 8 марта 2025 года ожидается прохладной Фото:

В Международный женский день в Тюменской области ожидается резкое похолодание. Температура воздуха в городе опустится до -25 градусов. Такие данные передает информационный центр правительства Тюменской области.

«8 марта в северных районах региона возможен небольшой снег, ночью и утром местами изморозь. Температура воздуха ночью -15…-20 градусов, при прояснении до -25 градусов».

Ранее специалисты рассказали, какие подарки хотят получить женщины на 8 марта. Среди них цветы, путевки на отдых и машины.

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В Международный женский день в Тюменской области ожидается резкое похолодание. Температура воздуха в городе опустится до -25 градусов. Такие данные передает информационный центр правительства Тюменской области. «8 марта в северных районах региона возможен небольшой снег, ночью и утром местами изморозь. Температура воздуха ночью -15…-20 градусов, при прояснении до -25 градусов». Ранее специалисты рассказали, какие подарки хотят получить женщины на 8 марта. Среди них цветы, путевки на отдых и машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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