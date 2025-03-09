09 марта 2025
08 марта 2025
07 марта 2025

В ЯНАО отменили занятия у школьников первой смены

В Салехарде из-за морозов отменили занятия у школьников первой смены
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за морозов дома останутся ученики с 1 по 6 класс
Из-за морозов дома останутся ученики с 1 по 6 класс Фото:

В Салехарде 10 марта отменили занятия у школьников первой смены. Дома останутся ученики с 1 по 6 классы. Об этом сообщает «Медиацентр Салехард».

«Отмена занятий школьников 1 смены: 1-6 класс», — рассказали в telegram-канале Медиацентра. На момент объявления актировки температура воздуха опустилась до -38 градусов, скорость ветра составляет 1 метр в секунду. 

Также занятия с 1 по 6 класс отменили в Новом Уренгое. Там похолодало до -37. В Надыме, где температура составила -35, дома останутся ученики 1-5 классов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО вернутся 40-градусные морозы. В период с 9 по 11 марта в некоторых районах округа похолодает до -43 градусов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде 10 марта отменили занятия у школьников первой смены. Дома останутся ученики с 1 по 6 классы. Об этом сообщает «Медиацентр Салехард». «Отмена занятий школьников 1 смены: 1-6 класс», — рассказали в telegram-канале Медиацентра. На момент объявления актировки температура воздуха опустилась до -38 градусов, скорость ветра составляет 1 метр в секунду.  Также занятия с 1 по 6 класс отменили в Новом Уренгое. Там похолодало до -37. В Надыме, где температура составила -35, дома останутся ученики 1-5 классов. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО вернутся 40-градусные морозы. В период с 9 по 11 марта в некоторых районах округа похолодает до -43 градусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...