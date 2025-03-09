В ЯНАО отменили занятия у школьников первой смены

В Салехарде 10 марта отменили занятия у школьников первой смены. Дома останутся ученики с 1 по 6 классы. Об этом сообщает «Медиацентр Салехард».
«Отмена занятий школьников 1 смены: 1-6 класс», — рассказали в telegram-канале Медиацентра. На момент объявления актировки температура воздуха опустилась до -38 градусов, скорость ветра составляет 1 метр в секунду.
Также занятия с 1 по 6 класс отменили в Новом Уренгое. Там похолодало до -37. В Надыме, где температура составила -35, дома останутся ученики 1-5 классов.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО вернутся 40-градусные морозы. В период с 9 по 11 марта в некоторых районах округа похолодает до -43 градусов.
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