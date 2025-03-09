09 марта 2025
08 марта 2025

Тюменские власти потребовали от дачников освободить землю

© Служба новостей «URA.RU»
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Садоводы должны освободить землю под ЛЭП
Садоводы должны освободить землю под ЛЭП Фото:

Департамент лесного комплекса Тюменской области потребовал от жителей ДНТ «Светлячок» расторгнуть договор аренды земельного участка. Такая информация указана в картотеке регионального арбитражного суда.

«В Арбитражный суд Тюменской области поступило исковое заявление департамента лесного комплекса к дачному некоммерческому товариществу „Светлячок“ с требованиями о расторжении договора аренды лесного участка, об обязании освободить лесной участок ... для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов — воздушной линии электропередачи (ВЛ-10 кВ) — и осуществить рекультивацию земель», — указано в судебном деле. Ответчик с иском не согласился.

К делу привлекли администрацию Тюмени. Судебное разбирательство отложили до 3 апреля.

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Департамент лесного комплекса Тюменской области потребовал от жителей ДНТ «Светлячок» расторгнуть договор аренды земельного участка. Такая информация указана в картотеке регионального арбитражного суда. «В Арбитражный суд Тюменской области поступило исковое заявление департамента лесного комплекса к дачному некоммерческому товариществу „Светлячок“ с требованиями о расторжении договора аренды лесного участка, об обязании освободить лесной участок ... для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов — воздушной линии электропередачи (ВЛ-10 кВ) — и осуществить рекультивацию земель», — указано в судебном деле. Ответчик с иском не согласился. К делу привлекли администрацию Тюмени. Судебное разбирательство отложили до 3 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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