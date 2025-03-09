Тюменские власти потребовали от дачников освободить землю

Департамент лесного комплекса Тюменской области потребовал от жителей ДНТ «Светлячок» расторгнуть договор аренды земельного участка. Такая информация указана в картотеке регионального арбитражного суда.
«В Арбитражный суд Тюменской области поступило исковое заявление департамента лесного комплекса к дачному некоммерческому товариществу „Светлячок“ с требованиями о расторжении договора аренды лесного участка, об обязании освободить лесной участок ... для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов — воздушной линии электропередачи (ВЛ-10 кВ) — и осуществить рекультивацию земель», — указано в судебном деле. Ответчик с иском не согласился.
К делу привлекли администрацию Тюмени. Судебное разбирательство отложили до 3 апреля.
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