10 марта 2025

Мужчина из ЯНАО пойдет под суд за стрельбу по товарищам в Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО совершено покушение на убийство
В ЯНАО совершено покушение на убийство Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО), 1 января во время застолья произошла ссора, в результате которой мужчина выстрелил в дверь комнаты, откуда его выгнали. Стрельба привела к ранению одного из собутыльников, теперь нападавшего ждет суд, сообщает пресс-служба следственного комитета по ЯНАО у себя на сайте.

«По данным следствия, в городе Лабытнанги 1 января компания из пяти местных жителей распивала спиртное. В ходе застолья между фигурантом уголовного дела и одним из мужчин возник конфликт. Обвиняемый, желая убить своего знакомого, взял из дома ружье и вернулся с ним к квартире, где происходило застолье. Однако в помещение его не впустили. Тогда злоумышленник выстрелил четыре раза из ружья во входную дверь», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по ЯНАО на официальном сайте.

При этом, мужчина прекрасно осознавал, что в комнате, помимо обидчика, находятся еще люди. Стрельба вслепую привела к ранению 23-летнего молодого человека. Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» расследовали специалисты окружного следкома. В настоящее время, дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее, URA.RU сообщило, как новогоднее застолье в Лабытнанги закончилось стрельбой. Обиженный мужчина покусился на товарищей.

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В Лабытнанги (ЯНАО), 1 января во время застолья произошла ссора, в результате которой мужчина выстрелил в дверь комнаты, откуда его выгнали. Стрельба привела к ранению одного из собутыльников, теперь нападавшего ждет суд, сообщает пресс-служба следственного комитета по ЯНАО у себя на сайте. «По данным следствия, в городе Лабытнанги 1 января компания из пяти местных жителей распивала спиртное. В ходе застолья между фигурантом уголовного дела и одним из мужчин возник конфликт. Обвиняемый, желая убить своего знакомого, взял из дома ружье и вернулся с ним к квартире, где происходило застолье. Однако в помещение его не впустили. Тогда злоумышленник выстрелил четыре раза из ружья во входную дверь», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по ЯНАО на официальном сайте. При этом, мужчина прекрасно осознавал, что в комнате, помимо обидчика, находятся еще люди. Стрельба вслепую привела к ранению 23-летнего молодого человека. Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» расследовали специалисты окружного следкома. В настоящее время, дело с обвинительным заключением направлено в суд. Ранее, URA.RU сообщило, как новогоднее застолье в Лабытнанги закончилось стрельбой. Обиженный мужчина покусился на товарищей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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