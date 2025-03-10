Мужчина из ЯНАО пойдет под суд за стрельбу по товарищам в Новый год

В Лабытнанги (ЯНАО), 1 января во время застолья произошла ссора, в результате которой мужчина выстрелил в дверь комнаты, откуда его выгнали. Стрельба привела к ранению одного из собутыльников, теперь нападавшего ждет суд, сообщает пресс-служба следственного комитета по ЯНАО у себя на сайте.
«По данным следствия, в городе Лабытнанги 1 января компания из пяти местных жителей распивала спиртное. В ходе застолья между фигурантом уголовного дела и одним из мужчин возник конфликт. Обвиняемый, желая убить своего знакомого, взял из дома ружье и вернулся с ним к квартире, где происходило застолье. Однако в помещение его не впустили. Тогда злоумышленник выстрелил четыре раза из ружья во входную дверь», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по ЯНАО на официальном сайте.
При этом, мужчина прекрасно осознавал, что в комнате, помимо обидчика, находятся еще люди. Стрельба вслепую привела к ранению 23-летнего молодого человека. Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» расследовали специалисты окружного следкома. В настоящее время, дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее, URA.RU сообщило, как новогоднее застолье в Лабытнанги закончилось стрельбой. Обиженный мужчина покусился на товарищей.
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