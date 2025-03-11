В Ишимском районе простились с бойцом СВО. Фото

В Тюменской области прошло прощание с погибшим в СВО Евгением Романовым
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Погибший служил в звании старшего матроса
Погибший служил в звании старшего матроса Фото:

В Ишимском районе Тюменской области прошло прощание с погибшим в ходе СВО Евгением Романовым. Об этом в telegram-канале сообщает районная администрация.

«Память о Евгении навсегда останется в сердцах земляков. Он проявил себя настоящим защитником Отечества», — говорится в сообщении.

Известно, что Романов служил в звании старшего матроса. Он погиб в ходе выполнения боевых задач 4 февраля.

Романов погиб в феврале 2025 года
Романов погиб в феврале 2025 года
Фото:

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В Ишимском районе Тюменской области прошло прощание с погибшим в ходе СВО Евгением Романовым. Об этом в telegram-канале сообщает районная администрация. «Память о Евгении навсегда останется в сердцах земляков. Он проявил себя настоящим защитником Отечества», — говорится в сообщении. Известно, что Романов служил в звании старшего матроса. Он погиб в ходе выполнения боевых задач 4 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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