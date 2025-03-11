Погибший служил в звании старшего матроса
В Ишимском районе Тюменской области прошло прощание с погибшим в ходе СВО Евгением Романовым. Об этом в telegram-канале сообщает районная администрация.
«Память о Евгении навсегда останется в сердцах земляков. Он проявил себя настоящим защитником Отечества», — говорится в сообщении.
Известно, что Романов служил в звании старшего матроса. Он погиб в ходе выполнения боевых задач 4 февраля.
Романов погиб в феврале 2025 года
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