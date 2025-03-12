В Тюмени раскрыли причину затянувшегося строительства долгожданной развязки

В Тюмени развязку на Червишевском тракте пообещали закончить к концу года
© Служба новостей «URA.RU»
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Развязку планировали открыть в 2023 году
Развязку планировали открыть в 2023 году Фото:

В Тюмени развязку на Червишевском тракте закончат к концу 2025 года. Сроки переносились из-за того, что специалистам было необходимо переустраивать инженерные коммуникации. Об этом заявили в главном управлении строительства региона.

«Планируемый срок завершения работ по строительству развязки на Червишевском тракте — конец 2025 года. Увеличение сроков реализации строительства транспортной развязки на Червишевском тракте связано с необходимостью переустройства инженерных коммуникаций», — сообщили в ГУС.

Развязку планировали открыть в 2023 году. Но тогда строительные работы заморозили. 

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В Тюмени развязку на Червишевском тракте закончат к концу 2025 года. Сроки переносились из-за того, что специалистам было необходимо переустраивать инженерные коммуникации. Об этом заявили в главном управлении строительства региона. «Планируемый срок завершения работ по строительству развязки на Червишевском тракте — конец 2025 года. Увеличение сроков реализации строительства транспортной развязки на Червишевском тракте связано с необходимостью переустройства инженерных коммуникаций», — сообщили в ГУС. Развязку планировали открыть в 2023 году. Но тогда строительные работы заморозили. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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