В Тюмени раскрыли причину затянувшегося строительства долгожданной развязки

В Тюмени развязку на Червишевском тракте закончат к концу 2025 года. Сроки переносились из-за того, что специалистам было необходимо переустраивать инженерные коммуникации. Об этом заявили в главном управлении строительства региона.
«Планируемый срок завершения работ по строительству развязки на Червишевском тракте — конец 2025 года. Увеличение сроков реализации строительства транспортной развязки на Червишевском тракте связано с необходимостью переустройства инженерных коммуникаций», — сообщили в ГУС.
Развязку планировали открыть в 2023 году. Но тогда строительные работы заморозили.
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