Драки, Интерпол, ревность и заказные убийства: семь скандалов с челябинскими депутатами

До выборов в заксобрание Челябинской области осталось ровно полгода. В преддверии этого URA.RU решило вспомнить о народных избранниках предыдущих созывов, которые в свое время буквально взрывали новостную повестку.
Александр Морозов
В массовом сознании Александр Морозов ассоциируется с возглавляемой им в 90-х знаменитой бандой, прогремевшей на всю Россию. Однако был в его биографии момент, когда 26-летний авторитет принял участие в выборах. Больше того, выиграл их — причем, сразу на областном уровне.
Но момент политического триумфа Морозова в 1996 году, когда он стал депутатом заксобрания (тогда еще областной думы) почти совпал с его крахом. Лебединой песней депутата-бандита стало выступление на заседании областного правительства.
- Петр Иваныч, можно я скажу!
- Ну скажи, — кивнул со своего места недавно избранный Петр Сумин.
- Надо нам закрыть все заводы! Все равно они ничего не делают. А возить сюда туристов, — бодро произнес Морозов. — Ну, я пойду?
- Ну иди, — кивнул ему «красный губернатор».
Морозов покинул зал. Но далеко, как принято говорить, не ушел. Пару месяцев спустя его черный джип заблокировали гаишники, одного из которых он задел, проигнорировав сигнал остановиться. В машине нашли пистолет, второй — в коттедже Морозова. Коллеги-депутаты с облегчением проголосовали за снятие с него неприкосновенности, и Морозов на три года уехал в колонию. Но шестеренки госмашины продолжали вращаться, и к моменту, когда он уже готовился праздновать освобождение и вернуться к делам, последовал суд по новому уголовному делу. А потом еще. В общей сложности Морозов провел за решеткой почти два десятка лет, а 24 его подельника получили на всех около 180 лет лишения свободы.
На свободу он вышел несломленным, но оказался совершенно в иной стране. Былые соратники отреклись от главаря и, что важнее, проигнорировали его требования вернуть активы и деньги, якобы отданные им в управление. Из области его выдавили, а проект нескольких организаций, кошмарящих частных лиц и организации миллиардными исками, не сработал.
Вячеслав Скворцов
Земляк Морозова, экс-гендиректор златоустовских завода металлоконструкций и металлургического завода, депутат, функционер КПСС и Союза промышленников и предпринимателей стал первым председателем Челябинской областной думы в 1994-1995 годах. Последующие два года представлял регион в Совете Федерации, а в историю челябинского парламентаризма ярко вошел уже во время кризиса 2008 года.
«Кризис выбросил на улицу балласт. Многие потянулись с жалобами в прокуратуру. Просят их защитить, хотя, если откровенно, просто не умеют и не хотят работать. Поэтому нужно помогать только тем, кому это действительно необходимо», — заявил Вячеслав Скворцов на областном совещании по вопросам стабилизации социально-экономической ситуации в моногородах.
Медиасреду региона ему тогда взорвать удалось. Тем более, что к этому времени Скворцов руководил Общественной палатой области, от которой ждали несколько иного отношения к проблемам южноуральцев.
Константин Захаров
Бывший вице-спикер заксобрания в чем-то повторил «успех» Вячеслава Скворцова. Просто в несколько ином ракурсе и еще будучи обладателем депутатского мандата.
«Помимо дефицита кадров в промышленной сфере у нас также наблюдается нехватка неквалифицированных рабочих. Русские не желают работать за 7-9 тысяч рублей в месяц. Вообще, русские живут только для себя, плохо работают, часто пьют и принимают западные ценности с их, извините меня, педерастией», — заявил парламентарий не где-нибудь, а на заседании государственно-патриотического клуба при ЗСО. Там в 2014 году обсуждали инициативу областных властей об ограничении квоты на использование иностранной рабочей силы.
Скандал полыхнул на федеральном уровне, дошло до заявлений в СК. После этого Захаров заявил, что его не так поняли, слова выдернули из контекста, но но всякий случай публично извинился «перед теми, кого вольно или невольно обидел своими высказываниями».
Андрей Ткаченко
Славу одного из самых эпатажных народных избранников по праву завоевал Андрей Ткаченко. На протяжении двух созывов — IV и V — он представлял в региональном парламенте ЛДПР.
В июле 2009 года он был побит игроком «Трактора» Иваном Савиным. Жена спортсмена, находившаяся на шестом месяце беременности, зашла в подъезд вместе с супругами Ткаченко. У лифта между ними произошел конфликт. По одной из версий, депутат в некорректной форме заявил, что на третий этаж она могла бы подняться пешком, и нахамил даме.
Та рассказала мужу. Савин бросился во двор к автомобилю, на котором ездил сосед. Не разбираясь, он ударил в лицо мужчину, стоявшего у машины. Оказалось, что это водитель обидчика. Савин извинился за ошибку и даже предложил ударить его в ответ, от чего шофер отказался. Конфуз не остудил гнева хоккеиста: он поднялся в квартиру Ткаченко и когда тот открыл ему дверь, Савин ударил уже Ткаченко. Во время разбирательства спортсмен предложил парламентарию компенсацию в 200 тысяч рублей, тот потребовал 2 миллиона. В итоге суд определил сумму в 100 тысяч.
В 2013 году Ткаченко требовал вернуть налог на бездетность, который называл «налогом на яйца» и прямые выборы мэра Челябинска, которые обещал выиграть. К этому времени должен был кредиторам 400 млн рублей. В 2014-м требовал запретить Дмитрию Медведеву (на тот момент премьер-министру РФ) пользоваться Twitter и суда над последним советским лидером Михаилом Горбачевым. В январе 2015 года поддержал инициативу о резком сокращении новогодних каникул.
«Такие длинные каникулы — это полная тупость и идиотизм. Поймите, никто за нас работать не будет. Длинные новогодние каникулы — это хорошо для бездельников из Госдумы, которые себе отпуск хотели устроить. Хорошо отдыхать, когда у тебя все есть. А когда нет, нужно работать. 2-3 дня после Нового года достаточно, чтобы восстановиться от пьянки», — вещал депутат.
А в декабре того же года фонтан ярких заявлений иссяк: прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Андрея Ткаченко и его супруги Ирины Тихоновой о растрате и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Ткаченко, занимая должность гендиректора госпредприятия ОАО «НИИ автотракторной техники» с июня 2013 года по февраль 2014 года, в сговоре со своей супругой, заключил договоры с подконтрольными юридическими лицами о проведении в здании НИИ строительных, монтажных и ремонтных работ. Эти работы фактически не были выполнены, но Ткаченко перечислил на расчетные счета фирм, одна из которых принадлежала Тихоновой, свыше 4,3 млн рублей. Позже супруги возместили ущерб, но с политикой главе семьи пришлось расстаться.
Валерий Алешкин
В свое время он входил не только в число депутатов ЗСО, но и — в 2008 году — в топ-100 самых богатых челябинцев. Под откос судьбу бизнесмена пустил мировой кризис, разразившийся в том же году. Началась целая вереница скандалов: в конфликте политика с URA.RU разбирались правоохранители, коллектив газеты Алешкина жаловался на невыплату зарплаты, японская FRP SERVICES & COMPANY — на непоставку уже оплаченной его Ашинскому химическому заводу продукции. В 2011-2012 годах начались аресты имущества фирм Алешкина и уголовные дела об уклонении от налогов.
«Единая Россия» поспешила заявить об исключении бизнесмена из своих рядов, а сам он — о выходе из партии по собственной инициативе. В мае 2015 года Алешкин оказался под домашним арестом, а в 2017 году суд признал его виновным в преднамеренном банкротстве предприятия. Приговор был суров — пять лет колонии. Впрочем, на свободу он вышел досрочно.
Константин Толкачев
С 2005 года возглавляет группу эффективно развивающихся промышленных предприятий, в числе которых Комбинат строительных материалов и изделий и Коркинский стеклотарный завод. В 2014 году избран председателем Челябинского регионального отделения Союза садоводов России. С 2015 года — депутат Законодательного собрания Челябинской области. Более семи лет активно занимается общественной деятельностью. Заместитель директора Челябинского регионального общественного фонда «Социальный фонд развития Челябинской области Вячеслава Ершова».
Толкачев собирался повторить свой успех на выборах 2020 года. Однако помешало возбужденное в отношении него уголовное дело. По версии обвинения, он заключил фиктивные сделки об аренде имущества ООО «Коркинский стеклотарный завод», которым управляло его ООО ПСМО «Пирамида». За счет этого ему якобы удалось снизить налоговую базу и не доплатить 16,3 млн рублей НДС. Кроме того, силовики считают, что он документально не оформил другую сделку, чтобы сэкономить 591 тыс. рублей НДС.
Сам Толкачев заявил, что стал жертвой конфликта своего бизнес-партнера Марка Широких за собственность «Комбината строительных материалов и изделий» (ООО «КСМИ»). По его словам, обвинение в мошенничестве является вымыслом. А недоимок по налогам и сборам в тот период не было. Он оспаривает в Арбитражном суде области результаты налоговой проверки, по результатам которой возбуждено дело. Не дожидаясь вердикта, депутат оплатил 16,3 млн рублей, снялся с праймериз ЕР и подал документы на участие в кампании как самовыдвиженец.
Однако события разворачивались не лучшим образом. В августе 2023 года признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы. Тогда приговор Копейского горсуда, по которому экс-депутата отправили в колонию на три года, было отменено. Он добился отмены приговора. Прокуратура и потерпевшая сторона не согласились с таким решением и обратились с жалобой в кассационный суд, который и вернул дело на пересмотр. Однако, пока тянулся процесс, вышли сроки давности по делу.
Валерий Панов
Депутат заксобрания в 2000-2005 годах, а затем и депутат Госдумы стал известен тем, что первым из челябинских народных был объявлен в розыск по линии Интерпола. Поводом стали споры с бывшим бизнес-партнером Вальдемаром Райзвихом. Панов вины не признал, а Германия отказалась выдавать его России, так как Райзвих сам был фигурантом уголовных дел.
Впрочем, еще более неожиданным стал переезд Панова в Германию еще в 2012 году. Поводом стало подозрение в организации заказного убийства вице-мэра Троицка Федора Сахарова. Причиной покушения якобы стала ревность: Сахаров женился на даме, которая нравилась Панову.
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