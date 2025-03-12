12 марта 2025

В Тюменской области подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Топливо марки АИ-95 подорожало больше, чем на 40 копеек
Топливо марки АИ-95 подорожало больше, чем на 40 копеек Фото:

В марте по сравнению с концом января средняя стоимость бензина марки АИ-95 на тюменских заправках выросла на 43 копейки. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Fuelprices.

«Стоимость бензина, Тюменская область. Средняя цена топлива АИ-95 — 60 рублей 45 копеек», — указано на сервисе. Такие данные актуальны на 10 марта 2025 года.

Цена топлива марки АИ-92 также превысила показатели конца января. В середине марта стоимость составляет 54 рубля 70 копеек, что на 20 копеек больше, согласно прошлым данным.

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В марте по сравнению с концом января средняя стоимость бензина марки АИ-95 на тюменских заправках выросла на 43 копейки. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Fuelprices. «Стоимость бензина, Тюменская область. Средняя цена топлива АИ-95 — 60 рублей 45 копеек», — указано на сервисе. Такие данные актуальны на 10 марта 2025 года. Цена топлива марки АИ-92 также превысила показатели конца января. В середине марта стоимость составляет 54 рубля 70 копеек, что на 20 копеек больше, согласно прошлым данным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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