В Тюменской области подорожал бензин

Топливо марки АИ-95 подорожало больше, чем на 40 копеек
В марте по сравнению с концом января средняя стоимость бензина марки АИ-95 на тюменских заправках выросла на 43 копейки. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Fuelprices.
«Стоимость бензина, Тюменская область. Средняя цена топлива АИ-95 — 60 рублей 45 копеек», — указано на сервисе. Такие данные актуальны на 10 марта 2025 года.
Цена топлива марки АИ-92 также превысила показатели конца января. В середине марта стоимость составляет 54 рубля 70 копеек, что на 20 копеек больше, согласно прошлым данным.
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