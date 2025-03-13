Сколько готовы платить тюменцам за работу по вахте

В Тюменской области в настоящий момент идет набор больше чем на 600 вакантных мест в сфере добычи нефти и газа. Больше половины этих вакансий предполагает работу вахтовым методом, показывает анализ сайта рекрутингового агентства hh.ru.
Корреспондент URA.RU изучил предложения работодателей. Вахта с самой высокой зарплатой — в материале агентства.
Кому платят больше всего
Самой высокооплачиваемой в рейтинге оказалась вакансия мастера по цементированию скважин. Работу предлагает одна из крупнейших буровых компаний России. Она готова платить своему сотруднику от 350 тысяч рублей в месяц. Но это до вычета налогов.
Работать предстоит на месторождениях ХМАО, ЯНАО, Оренбургской области и в других регионах России. Работодатель требует опыта в инженерных должностях, знание технологий цементажа и руководящих навыков. При этом в ответ предлагаются ДМС и другие страхования, график месяц на месяц, полное трудоустройство и различные премии.
Кого ищут нефтяные компании
В регионе есть и другие высокооплачиваемые вахтовые вакансии в сфере добычи нефти и газа. При относительно схожих требованиях, предложения могут сильно различаться.
- Ведущему инженеру по креплению скважин работодатель готов предложить до 300 тысяч рублей на руки в месяц, работать придется с графиком 30\30, предоставляется множество льгот и премий.
- Слесарю по обслуживанию буровых предлагают 250 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, график 35\35, работать предстоит в Якутии.
- Механикам готовы предложить работу с графиком 30/30 и зарплатой от 175 тысяч рублей за вахту, при этом обещают ежеквартальную индексацию зарплат, премии к праздникам, ДМС и компенсацию различных расходов.
Кому платят меньше всего
Самой низкооплачиваемой вахтовой вакансией для тюменцев является вакансия лаборанта химического анализа 2, 3 разряда. Стоит отметить, что это самая низкая из заявленных работодателями зарплат, однако на сайте hh.ru размещено больше 30 вакансий без указаний ежемесячного дохода.
Работать за предлагаемую сумму придется в Якутии. График состоит из 28 рабочих дней с продолжительностью смены в 11 часов, после этого 27 дней будут межвахтовыми выходными. Трансфер предлагают из одного из базовых городов: это Сургут, Тюмень, Новосибирск, Уфа, Иркутск, Ленск. Работодатель обещает различные льготы и гарантии, однако в самом объявлении не уточняет, какие именно.
Ранее в Тюмени составили список самых необычных вакансий. В лист попали рабочий по защите растений и летний спасатель на воде.
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