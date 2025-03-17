В Кургане повысили стоимость проезда на пригородных маршрутах до Иковки. Цена билетов выросла на 15%. Об этом сообщается в соцсетях.
«ООО „ПТК“ с 13 марта на 15% повысило стоимость проезда по пригородным маршрутам 139 „Курган — Иковка“ и 239 „Кетово — Иковка“», — пишет telegram-канал «Курганский транспорт».
Корреспондент URA.RU пытался найти контакт перевозчика «ПТК» в свободном доступе, но такой информации не обнаружил. В справочной автовокзала Кургана подтвердили, что стоимость повысилась до 115 рублей. Информацию о прежних ценах предоставить не смогли.
Ранее URA.RU писало, что количество пассажиров по пригородным маршрутам продолжает падать. Основные причины — рост цен на проезд и повышение инфляции в стране. При сохранении такой тенденции, это приведет к уменьшению количества рейсов.
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