18 марта 2025

Тюменцев предупредили об опасности на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей просят соблюдать скоростной режим и держать дистанцию
Водителей просят соблюдать скоростной режим и держать дистанцию Фото:

На участке трассы Тюмень — Омск на территории Тюменской области в ночь на 17 марта наблюдается плохая видимость из-за густого тумана. Об этом жителей региона в telegram-канале предупредил «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-402 Тюмень — Омск туман, низкая видимость. Будьте внимательны», — говорится в сообщении.

Предупреждение касается участка федеральной трассы с 302-го по 357-й километры. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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На участке трассы Тюмень — Омск на территории Тюменской области в ночь на 17 марта наблюдается плохая видимость из-за густого тумана. Об этом жителей региона в telegram-канале предупредил «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-402 Тюмень — Омск туман, низкая видимость. Будьте внимательны», — говорится в сообщении. Предупреждение касается участка федеральной трассы с 302-го по 357-й километры. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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