Тюменцев предупредили об опасности на трассе

Водителей просят соблюдать скоростной режим и держать дистанцию
На участке трассы Тюмень — Омск на территории Тюменской области в ночь на 17 марта наблюдается плохая видимость из-за густого тумана. Об этом жителей региона в telegram-канале предупредил «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-402 Тюмень — Омск туман, низкая видимость. Будьте внимательны», — говорится в сообщении.
Предупреждение касается участка федеральной трассы с 302-го по 357-й километры. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!