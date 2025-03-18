18 марта 2025

Власти Тюмени через суд забирают участки для строительства шестиполосной дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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На изымаемых участках расположены частные дома
На изымаемых участках расположены частные дома Фото:

В Тюмени для расширения улицы Запольной необходимо изъять в собственность города шесть земельных участков. В настоящее время ведутся судебные разбирательства.

«Земли подлежат изъятию для муниципальных нужд в целях размещения объекта транспортной инфраструктуры. В отношении шести проводятся судебные мероприятия в целях обеспечения изъятия», — сообщили РБК Тюмень в мэрии.

В настоящее время изъято 11 участков. Ведется снос сооружений. На большинстве участков расположены частные дома.

Улицу Запольную прозвали одной из самых проблемных в городе. Реконструкция запланирована на 2026 год. Работы будут проводиться от улицы Мориса Тореза до Грибоедова.

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В Тюмени для расширения улицы Запольной необходимо изъять в собственность города шесть земельных участков. В настоящее время ведутся судебные разбирательства. «Земли подлежат изъятию для муниципальных нужд в целях размещения объекта транспортной инфраструктуры. В отношении шести проводятся судебные мероприятия в целях обеспечения изъятия», — сообщили РБК Тюмень в мэрии. В настоящее время изъято 11 участков. Ведется снос сооружений. На большинстве участков расположены частные дома. Улицу Запольную прозвали одной из самых проблемных в городе. Реконструкция запланирована на 2026 год. Работы будут проводиться от улицы Мориса Тореза до Грибоедова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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