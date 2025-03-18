Власти Тюмени через суд забирают участки для строительства шестиполосной дороги

В Тюмени для расширения улицы Запольной необходимо изъять в собственность города шесть земельных участков. В настоящее время ведутся судебные разбирательства.
«Земли подлежат изъятию для муниципальных нужд в целях размещения объекта транспортной инфраструктуры. В отношении шести проводятся судебные мероприятия в целях обеспечения изъятия», — сообщили РБК Тюмень в мэрии.
В настоящее время изъято 11 участков. Ведется снос сооружений. На большинстве участков расположены частные дома.
Улицу Запольную прозвали одной из самых проблемных в городе. Реконструкция запланирована на 2026 год. Работы будут проводиться от улицы Мориса Тореза до Грибоедова.
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