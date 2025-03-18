В Тюмени появились дешевые билеты на майские праздники в Дубай

Из Тюмени в Дубай продаются дешевые билеты на майские праздники. Стоимость перелета в одну сторону составит 10 895 рублей. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.
«Самолет Тюмень — Дубай. Стоимость перелета в одну сторону — 10 895 рублей», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Рейс запланирован на 7 мая. Расчетное время в пути составит пять часов 35 минут.
Правда, лететь придется налегке: багаж в эту стоимость не входит. А ручная кладь по весу не должна превышать пяти килограммов. В другие даты в мае минимальная стоимость билетов из Тюмени в Дубай составляет 15 116 рублей.
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