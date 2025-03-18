18 марта 2025

В Тюмени появились дешевые билеты на майские праздники в Дубай

В Тюмени продаются дешевые билеты в Дубай за десять тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейс запланирован на 7 мая
Рейс запланирован на 7 мая Фото:

Из Тюмени в Дубай продаются дешевые билеты на майские праздники. Стоимость перелета в одну сторону составит 10 895 рублей. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.

«Самолет Тюмень — Дубай. Стоимость перелета в одну сторону — 10 895 рублей», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Рейс запланирован на 7 мая. Расчетное время в пути составит пять часов 35 минут.

Правда, лететь придется налегке: багаж в эту стоимость не входит. А ручная кладь по весу не должна превышать пяти килограммов. В другие даты в мае минимальная стоимость билетов из Тюмени в Дубай составляет 15 116 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Тюмени в Дубай продаются дешевые билеты на майские праздники. Стоимость перелета в одну сторону составит 10 895 рублей. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов. «Самолет Тюмень — Дубай. Стоимость перелета в одну сторону — 10 895 рублей», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Рейс запланирован на 7 мая. Расчетное время в пути составит пять часов 35 минут. Правда, лететь придется налегке: багаж в эту стоимость не входит. А ручная кладь по весу не должна превышать пяти килограммов. В другие даты в мае минимальная стоимость билетов из Тюмени в Дубай составляет 15 116 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...