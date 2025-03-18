Пермяк прикидывался сотрудником ФСБ и крал деньги у горожан

Мужчина говорил, что сотрудник ФСБ
В Перми задержали мужчину, который крал деньги у местных жителей. Чтобы их обмануть, он назывался сотрудником ФСБ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.
«Злоумышленник, в целях хищения денежных средств, путем обмана, в том числе представляясь сотрудником ФСБ России, входил в доверие к жителям Пермского края. Затем завладевал их техническими устройствами, оформлял кредиты и переводил денежные средства на свои счета», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в поимке мужчины помогали сотрудники краевой полиции. В отношении подозреваемого завели уголовное дело.
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