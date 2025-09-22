Пермский музей запустил лесные экскурсии

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» в Пермском крае приглашает гостей на лесную экскурсию. Она пройдет по территории музея, который расположен под открытым небом, но речь во время прогулки пойдет не о старинных зданиях, а о природе.
«Участники прогулки познакомятся с уникальными лесными экосистемами Прикамья, узнают о традиционных методах лесного хозяйства и современных подходах к сохранению лесных богатств, увидят лесные достопримечательности музейной территории», — сообщает музей. Проведет экскурсию 28 сентября директор Пермского городского лесничества Максим Куликов.
Ранее URA.RU рассказывало, что музей «Хохловка» вошел в короткий список номинантов на главную премию конкурса «Музейный Олимп» 2025 года. Победит ли он, станет известно в ноябре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!