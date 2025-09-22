22 сентября 2025

Пермский музей запустил лесные экскурсии

В пермском музее «Хохловка» разработали лесной маршрут
Музей «Хохловка» расположен среди лесов
Музей «Хохловка» расположен среди лесов

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» в Пермском крае приглашает гостей на лесную экскурсию. Она пройдет по территории музея, который расположен под открытым небом, но речь во время прогулки пойдет не о старинных зданиях, а о природе.

«Участники прогулки познакомятся с уникальными лесными экосистемами Прикамья, узнают о традиционных методах лесного хозяйства и современных подходах к сохранению лесных богатств, увидят лесные достопримечательности музейной территории», — сообщает музей. Проведет экскурсию 28 сентября директор Пермского городского лесничества Максим Куликов.

Ранее URA.RU рассказывало, что музей «Хохловка» вошел в короткий список номинантов на главную премию конкурса «Музейный Олимп» 2025 года. Победит ли он, станет известно в ноябре. 

