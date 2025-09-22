В Пермском крае растет число заболевших ОРВИ

В период с 15 по 21 сентября 2025 года на территории Пермского края было зарегистрировано 20 448 случаев острых респираторных вирусных инфекций. В регионе наблюдается традиционный сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, отмечает региональное управление Роспотребнадзора.
«В период с 15 сентября по 21 сентября 2025 года в Пермском крае продолжается сезонный подъем заболеваемости. Зарегистрировано 20 448 случаев ОРВИ. Тем не менее, эпидемический порог в регионе не превышен», — сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что в регионе продолжается масштабная вакцинационная кампания. По состоянию на 22 сентября прививку получили свыше 409 тысяч человек, в том числе более 183 тысяч детей. Таким образом, доля вакцинированных составляет 16,5% от общей численности населения Пермского края.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!