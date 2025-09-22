В Перми у площади Дружбы закрыли опасную шаурмичную

В Мотовилихинском районе Перми приставы временно приостановили работу киоска «Шаурма» из-за выявленных угроз санитарной безопасности. Об этом информирует пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.
«В результате проверки заведения на улице Дружбы, 28, были обнаружены многочисленные нарушения санитарных правил. В частности, в помещении наблюдалась антисанитария: полы и стены покрывал слой жира, в углах скапливался мусор, а под столами находились остатки пищи. Киоск не был оборудован системами подачи холодной и горячей воды. Для приготовления горячих напитков использовалась вода из уличного автомата, а для производственных нужд воду приносили из жилого дома в пятилитровых бутылках. Сточные воды собирались в ведро и впоследствии выливались на прилегающую территорию», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.
Также было установлено отсутствие туалета для персонала и посетителей. Сотрудники пользовались санузлом в соседнем жилом доме. Все производственные процессы — приготовление блюд, мытье посуды и реализация продукции — осуществлялись в одном помещении площадью около 20 квадратных метров, что противоречит установленным требованиям.
Кроме того, продукты хранились без холодильного оборудования и необходимой маркировки. Учитывая серьезность выявленных нарушений суд постановил приостановить деятельность кафе на два месяца.
