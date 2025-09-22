В Пермском крае руководитель газовой инспекции попался на взятке

Руководитель инспекции получил взятку за приемку газового оборудования
В Пермском крае сотрудники УФСБ поймали руководителя одного из подразделений, осуществляющих надзор за объектами газовой отрасли на получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Представитель газовой инспекции получил денежные средства за беспрепятственную приемку технического оборудования подрядной организации. Ему было передано 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.
Следственный комитет возбудил в отношении руководителя инспекции уголовное дело. В сентябре 2025 года ему предъявлено обвинение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!