22 сентября 2025

Пермяков напугал густой дым над торговым центром. Видео

МЧС: 22 сентября горел мусор на открытой территории торгового центра в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Столб дыма поднимался над зданием
Столб дыма поднимался над зданием Фото:

В Перми жители обратили внимание на плотный серый дым, который появился вблизи одного из торговых центров вечером 22 сентября. URA.RU удалось запечатлеть происходящее на видео. 

«Причиной задымления мог стать пожар рядом с ТЦ „Луч“. Столб дыма поднимается над зданием», — сообщали очевидцы в соцсетях. 

Позднее представители регионального управления МЧС прокомментировали ситуацию, отметив, что угрозы для населения нет. По их информации, на открытой территории загорелся мусор.

В Перми жители обратили внимание на плотный серый дым, который появился вблизи одного из торговых центров вечером 22 сентября. URA.RU удалось запечатлеть происходящее на видео.  «Причиной задымления мог стать пожар рядом с ТЦ „Луч". Столб дыма поднимается над зданием», — сообщали очевидцы в соцсетях.  Позднее представители регионального управления МЧС прокомментировали ситуацию, отметив, что угрозы для населения нет. По их информации, на открытой территории загорелся мусор.
© Служба новостей «URA.RU»
