Столб дыма поднимался над зданием
В Перми жители обратили внимание на плотный серый дым, который появился вблизи одного из торговых центров вечером 22 сентября. URA.RU удалось запечатлеть происходящее на видео.
«Причиной задымления мог стать пожар рядом с ТЦ „Луч“. Столб дыма поднимается над зданием», — сообщали очевидцы в соцсетях.
Позднее представители регионального управления МЧС прокомментировали ситуацию, отметив, что угрозы для населения нет. По их информации, на открытой территории загорелся мусор.
