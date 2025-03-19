Все будущие мамы будут получать подарочный набор на Ямале

В ЯНАО беременным начнут выдавать подарки «Ямальской маме»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальским мамам будут выдавать подарочные наборы
Ямальским мамам будут выдавать подарочные наборы Фото:

Беременным жительницам ЯНАО в роддомах и перинатальных центрах будут выдавать коробку «Ямальской маме». Губернатор Дмитрий Артюхов анонсировал меру поддержки после общения с матерью из Губкинского, сообщили на сайте окружного правительства.

«Недавно общался с молодой мамой из Губкинского. Она предложила идею — оформить в едином стиле и выдавать в родильном отделении все необходимое для мамы и малыша в родильном отделении. Отличное предложение. Поручаю запустить такой проект в этом году», — приводят слова губернатора на сайте правительства ЯНАО.

В комплект для будущих мам войдут средства личной гигиены, халат-кимоно, сорочка, два полотенца, тапочки, термобутылка, лактационные вкладыши. А также нижнее белье и косметичка.

На Ямале с 2019 года выдали более 34 тысяч подарочных наборов «Малышу Ямала». Также с 2025 года семьи тундровиков начали получать «чумовой капитал» за второго ребенка. Ранее кочевники могли претендовать на него только после рождение третьего и последующих детей.

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Беременным жительницам ЯНАО в роддомах и перинатальных центрах будут выдавать коробку «Ямальской маме». Губернатор Дмитрий Артюхов анонсировал меру поддержки после общения с матерью из Губкинского, сообщили на сайте окружного правительства. «Недавно общался с молодой мамой из Губкинского. Она предложила идею — оформить в едином стиле и выдавать в родильном отделении все необходимое для мамы и малыша в родильном отделении. Отличное предложение. Поручаю запустить такой проект в этом году», — приводят слова губернатора на сайте правительства ЯНАО. В комплект для будущих мам войдут средства личной гигиены, халат-кимоно, сорочка, два полотенца, тапочки, термобутылка, лактационные вкладыши. А также нижнее белье и косметичка. На Ямале с 2019 года выдали более 34 тысяч подарочных наборов «Малышу Ямала». Также с 2025 года семьи тундровиков начали получать «чумовой капитал» за второго ребенка. Ранее кочевники могли претендовать на него только после рождение третьего и последующих детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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