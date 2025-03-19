Все будущие мамы будут получать подарочный набор на Ямале

Беременным жительницам ЯНАО в роддомах и перинатальных центрах будут выдавать коробку «Ямальской маме». Губернатор Дмитрий Артюхов анонсировал меру поддержки после общения с матерью из Губкинского, сообщили на сайте окружного правительства.
«Недавно общался с молодой мамой из Губкинского. Она предложила идею — оформить в едином стиле и выдавать в родильном отделении все необходимое для мамы и малыша в родильном отделении. Отличное предложение. Поручаю запустить такой проект в этом году», — приводят слова губернатора на сайте правительства ЯНАО.
В комплект для будущих мам войдут средства личной гигиены, халат-кимоно, сорочка, два полотенца, тапочки, термобутылка, лактационные вкладыши. А также нижнее белье и косметичка.
На Ямале с 2019 года выдали более 34 тысяч подарочных наборов «Малышу Ямала». Также с 2025 года семьи тундровиков начали получать «чумовой капитал» за второго ребенка. Ранее кочевники могли претендовать на него только после рождение третьего и последующих детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!